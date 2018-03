Vettel jakter på sin første VM-tittel siden 2013, mens Hamilton skal forsøke å bli verdensmester for fjerde gang på de siste fem sesongene. Søndag inntok de to stjernene hovedrollene allerede fra start.

Hamilton startet i beste startspor etter å ha kjørt en strålende kvalifisering lørdag, og lenge så briten ut til å ha kontroll på begivenhetene. Da sikkerhetsbilen måtte ut i banen som følge av at fransksveitsiske Romain Grosjean fikk motorproblemer, endret imidlertid alt seg.

Hamilton hadde på det tidspunktet allerede vært inne i depotet for å skifte dekk, og Mercedes-laget var sikre på at den regjerende verdensmesteren hadde stort nok forsprang til å forsvare ledelsen i det øyeblikk Vettel gjorde sitt stopp.

Hamilton gjorde derfor store øyne da tyskeren plutselig dukket opp foran ham på banen med nye dekk.

Datatrøbbel?

– Hva var det som akkurat skjedde? Var det min feil? Spurte en forvirret Hamilton lagledelsen over radioen etter episoden.

– Vi trodde forspranget var trygt, men noe er tydeligvis feil, lød svaret.

Etter målgang gikk Mercedes-laget langt i å antyde at en teknisk feil med datasystemet som benyttes trolig var skyld i feilvurderingen som kostet Hamilton seieren.

I Ferrari-stallen var det lutter glede etter sesongens første triumf.

– Vi hadde selvfølgelig litt flaks i dag. Lewis kjørte en fantastisk kvalifisering lørdag og fortjente beste startspor. Han kjørte også et godt løp og så ut til å ha kontroll, sa tyskeren.

48. seier

Han tok sin seier nummer 48 i det som var karrierens 200. VM-start.

– Jeg ba om at vi skulle få en episode slik at sikkerhetsbilen måtte inn på banen. Plutselig stoppet Haas-bilen i sving nummer to. Da var jeg full av adrenalin, sa Vettel.

Hamilton tok på sin side nederlaget med fatning.

– De gjorde den beste jobben i dag. Selv må vi tilbake til tegnebrettet og finne på noe nytt, sa han.

Tar Hamilton eller Vettel sin femte VM-tittel denne sesongen, tangerer de den argentinske legenden Juan Manuel Fangio. Han dominerte Formel 1-sporten på 50-tallet.

Kun Michael Schumacher har flere VM-titler enn fem.

Daniel Ricciardo ble nummer i Australia søndag.