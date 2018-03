For de aller fleste som spiller poker i Norge er det et gledelig syn å møte på den joviale mannen og slå av en prat.

Men det er ikke rundt pokerbordet Thor Hansen har utkjempet sin hardeste kamp de siste årene.

70-åringen har viet livet sitt til kortspill, og dro som ung mann til USA, der han gjorde rent bord i pokerlagene til Larry Flynt. Hansen har blant annet to VM-titler og en endeløs rekke av pengepremier i World Serier of Poker i Las Vegas.

Men da Hansen fikk påvist uhelbredelig kreft i 2012, flyttet han tilbake til Norge. Oddsen på at han skulle være i live seks og et halvt år senere ville ingen spilt på.

– Legen sa at jeg var heldig om jeg hadde ett år igjen, forteller Hansen til TV 2.

Til tross for sin alvorlige kreftsykdom har han deltatt i de fleste store mesterskapene etter at han flyttet hjem til Norge. Men for et par år siden holdt det på å gå galt, da Hansen ble hentet i ambulanse og kjørt til sykehus i Dublin.

De mange cellegiftkurene har gått ut over hjertet, og Hansen måtte behandles for svært høy puls.

– Jeg ga beskjed til legen om at han måtte fikse det, for jeg skulle spille en turnering klokken 14.00 dagen etter, sier Hansen med et smil.

– Ved veis ende

For et par måneder siden fikk Hansen en ny nedslående beskjed om at kreftbehandlingen ikke lenger hadde noe effekt, og at det ikke var noe mer som kunne gjøres.

– Nå er vi ved veis ende, sa legen. Jeg tar jo sånne ting ganske pent, men ba om å få se på journalen min fordi jeg visste at jeg hadde gått glipp av noen behandlinger på grunn av hjerteflimmer.

Og etter samtaler med legene ble de enige om å prøve én omgang til.

– Så tok vi nye bilder, og da hadde det «kicka» tilbake, forteller Hansen.

70-åringen har snart gjennomgått 300 cellegiftkurer.

– Det er et vanvittig tall. Det må være en slags rekord.

PÅ PLASS: Også i år har Thor Hansen vært å finne rundt pokerbordene under NM i Dublin. Foto: poker.no

Pokerrevolusjon

Etter at Hansen hadde bodd i USA i mange år, ble han overrasket da det begynte å komme nordmenn og skandinaver til Las Vegas for å spille poker på begynnelsen av 2000-tallet.

Den inkluderende og sympatiske 70-åringen ble svært raskt en viktig person for mange i miljøet.

– Det er snakk om en person som har en livslang erfaring å dele med oss. Han har vært i verdenstoppen helt fra det var noe som kunne kalles verdenstopp i poker, forteller TV 2s pokerekspert Sverre Krogh Sundbø.

Etter å ha vært med i gamet så lenge, og fulgt hele utviklingen og veksten til pokerspillet Texas Hold'em, er Hansen full av lovord om nivået på norske spillere i dag.

På første dag av norgesmesterskapet spilte han på det tøffeste bordet han noen sinne kan huske at han har spilt på.

– Det var sju unge gutter og de var like gode alle sammen. Jeg var mektig imponert, forteller Hansen.

Nå tar 70-åringen en turnering av gangen, og er ikke sikker på om han får deltatt på flere norgesmesterskap.

– Men om jeg oppegående kommer jeg selvsagt. Jeg kommer om jeg er liggende også.