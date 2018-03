Adidas er leverandør av ballene som skal brukes under sommerens VM-sluttspill i Russland. «Telestar 18» ble lansert i november i fjor og er en ny versjon av den første VM-ballen fra Adidas som ble brukt under mesterskapet i 1970.

– Keeperne kommer til å få problemer

Spillerne er likevel ikke veldig fornøyde med den nye ballen. Under fredagens privatlandskamp fikk flere av verdens aller beste spillere teste den under privatlandskampen mellom Spania og Tyskland. Ikke god nok, er beskjeden fra kampens keepere.

– Det er merkelig. Den kunne blitt laget mye bedre, sier David de Gea, som slapp inn et langskudd fra Thomas Müller, ifølge AS.

VM-BALLEN: Telestar 18 er en ny versjon av den første VM-ballen Adidas produserte. Foto: Arsen Galstyan

Og akkurat scoringer fra langskudd tror Pepe Reina, som satt hele kampen på benken, det kommer til å bli mange av i Russland.

– Jeg tipper at vi kommer til å få minst 35 mål fra distanse, fordi det er umulig å finne ut av den. Og den er belagt av en plastfilm som gjør det vanskelig å holde den. Keeperne kommer til å få problemer med denne ballen, sier Pepe Reina, som mener at FIFA fremdeles har tid til å gjøre endringer.

Han får støtte av Marc-André Ter Stegen, som stod hele kampen for Tyskland. Barcelona-burvokteren har imidlertid en litt mer tilpasningsdyktig innstilling til den nye ballen enn sine spanske keeperkolleger.

– Den beveger seg mye (i luften). Men jeg tror vi bare må bli vant med den, og vi må prøve å bli komfortable med den før VM starter. Vi har ikke noe annet valgt, sier Ter Stegen.

«Telestar 18» ble presentert i Moskva i november og Adidas-sponsede Lionel Messi skrøt programforpliktet av den. Selv fremhever FIFA at ballen kommer i forpakning som kan resirkuleres, og at den har en innebygget NFC-chip. Den gjør at forbrukere kan koble seg til ballen via smarttelefonen og registrere data via en app.

Jabulani-hysteri

Dette er ikke første gang en VM-ball er blitt møtt med kritikk. I forbindelse med VM i Sør-Afrika i 2010 lanserte Adidas «Jabulani» - en ball som mange mente var umulig å få has på.

Den flakket i luften og var et mareritt for keeperne. Erik Thorstvedt uttalte at den nye VM-ballen gjorde det nesten umulig for keeperne å redde skudd. Også Arild Stavrum slaktet «Jabulani».

– Ballen minte om de man for noen år siden kunne kjøpe på bensinstasjoner for 29 kroner. Men kanskje kom den aller beste sammenligningen fra Real Madrids og Spanias keeper Casilllas som rett og slett kalte den ”En badeball”, skrev Stavrum i et blogginnlegg i 2010.

Også Frode Grytten engasjerte seg i jabulani-kritikken. Les hans skråblikk her!

JABULANI: Maradona kalte VM-ballen i 2010 for ubrukelig og oppfordret FIFA til å begynne arbeidet med å finne en skikkelig fotball. Foto: Daniel Garcia

Pep-kritikk

Men det er ikke bare Adidas som har fått ball-kritikk. Manchester City-manager Pep Guardiola gikk til frontalangrep på Det engelske fotballforbundet (FA) og ball-leverandør Mitre etter åttedelsfinalen mot Wolverhampton i ligacupen denne sesongen.

– Den var for lett. Den beveget seg overalt. Det er ikke en god ball. Det er umulig å score med en ball som den, og jeg kan si det fordi vi vant. Jeg kommer ikke med noen unnskyldninger. Alle spillerne mine sa: "Hva er det?" Jeg er lei meg Carabao Cup (ligacupen), det er ikke en seriøs ball for en seriøs turnering. Det er for promotering, penger, ok, men det er ikke akseptabelt. Den har ingen vekt, ingen, sa Guardiola ifølge Guardian.