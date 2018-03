Et samlivsbrudd kan være vanskelig på mange måter. Hverdagen blir forandret, og det er mye nytt å vende seg til.

Noe av det som da kan være vanskelig å holde styr på oppi alt sammen, er økonomien.

– Samlivsbrudd er dessverre noe omtrent halvparten av oss opplever, så alle bør tenke over hvordan man skal hindre at det blir en økonomisk taper når et forhold tar slutt, sier forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

Unngå papirløst forhold

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i løpet av 2017 ble inngått litt over 22.000 ekteskap, samtidig som over 10.500 par tok ut separasjon.

For samboere er brudd-tallene enda høyere, så det er trygt å si at mange nordmenn på et eller annet tidspunkt vil oppleve at et forhold tar slutt.

Det blir stadig vanligere å ikke gifte seg, fordi nordmenn heller velger å leve som samboere. For å unngå at en av partene i et samboerskap går på en økonomisk smell ved et brudd, sier Sandmæl at man bør sørge for å ikke leve i et papirløst forhold.

– Det første rådet er å sette seg ned og sørge for å lage en samboerkontrakt, for da får man svart på hvitt hvem som eier hva, sier Sandmæl.

Snakk om økonomien i forholdet

En undersøkelse DNB har fått gjennomført viser at kun to av ti par har inngått en samboerkontrakt. En annen undersøkelse viser at halvparten av norske par irriterer seg over partnerens pengebruk.

– Jeg tror årsaken til det er at man ikke snakker om hvilke utgifter den andre dekker. Det jeg har erfart gjennom Luksusfellen og samtaler med samlivsterapeuter, er at økonomi noen ganger er en utløsende faktor til at folk går fra hverandre, sier Sandmæl.

Derfor er det lurt å snakke om økonomien, og slik sørge for å ha en rettferdig fordeling av utgifter. På den måten kan man kanskje bidra til å forhindre at det skjer et brudd i utgangspunktet.

– Dersom man snakker om hva man bruker penger på, vil man få en større forståelse for utgiftene som partneren dekker. Da slipper man irritasjon, også blir det lettere å dekke de viktigste utgiftene først.

Begge bør eie boligen

For å oppnå en rettferdig parøkonomi anbefaler Luksusfellen-programlederen også å ha en felles konto for fellesutgiftene. Der bør man vurdere å sette opp et budsjett, for å forsikre seg om at ingen av partene betaler mye mer eller mindre enn det som er naturlig ut fra inntekter og forbruk.

Det som muligens er aller viktigst for å hindre en økonomisk taper etter et samlivsbrudd, er at begge parter eier like mye av boligen.

– Bolig er Norges beste sparegris, så om det er mulig bør begge kjøpe seg inn. Det er også viktig at man tinglyser sin del av boligen. På den måten verner man seg mot partnerens eventuelle kreditorer, sier Sandmæl.

Det er altså flere ting man kan gjøre for å forberede seg til et eventuelt brudd. Og selv om det ikke er den hyggeligste tanken, er det ikke noen ulempe å tenke litt på de økonomiske konsekvensene dersom bruddet plutselig kommer.

Når bruddet først har skjedd, har Sandmæl erfart at det ofte er kvinnen i forholdet som går ut med økonomiske utfordringer.

– Kvinner er ofte dårligere til å spare til fremtiden, og de sitter derfor gjerne igjen som den økonomiske taperen. Mens kvinnen sparer til ferie, sparer mannen til pensjon, sier Sandmæl, for å sette det på spissen.

Lag en plan

Etter bruddet er ofte det største økonomiske sjokket at man plutselig sitter med én inntekt, samtidig som utgiftene nesten er de samme. Før delte man de største utgiftene på to, som bolig, bil, strøm og forsikringer, mens man nå må klare seg alene.

– Hele livsstilen må gjerne endres, og det kan være tøft i en allerede opprivende prosess. Som ved mange andre tilfeller er det da lurt å lage et budsjett. Man er nødt til å ha en plan for hva man skal bruke penger på, og da er budsjett et godt verktøy.

Sandmæl sier en av de største utfordringene etter et samlivsbrudd er hvordan man skal fordele utgiftene som går til barna. Også der kan det være lurt å ha en felles konto.

– Barn er ofte en kilde til mye konflikt økonomisk, og et brudd bør ikke gå utover barna. Da er det veldig lurt å snakke sammen om hva man skal gjøre med lommepenger og andre økonomiske problemstillinger som kommer.