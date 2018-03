Den vanligvis svært velinformerte britiske avisen The Guardian melder at Chelsea-manager Antonio Conte kan være på vei til Paris Saint-Germain.

Kan være tapt for Chelsea

Ifølge The Guardian-journalist Fabrizio Romano, har PSG pratet med representanter for Antonio Contes i et forsøk på å overtale italieneren til å forlate Chelsea i sommer.

Det har lenge versert rykter om at Conte er på vei bort fra Chelsea til sommeren. Italieneren førte London-klubben til ligatittelen i sin første sesong Premier League, men denne sesongen har det gått tyngre.

Conte har vært tydelig misfornøyd med spillerlogistikken i klubben, og Chelsea ligger foreløpig på en femteplass i serien. Dermed risikerer blåtrøyene å havne utenfor den forjettede topp fire-plassen som gir direkte kvalifisering til Mesterligaen.

PSG-trener Unai Emerys kontrakt med hovedstadsklubben går ut etter sesongen, og etter nok en sesong med manglende suksess i Europa, virker det svært lite sannsynlig at den tidligere Sevilla-sjefen får forlenget kontrakten. Det til tross for at de ligger an til å vinne den hjemlige serien overlegent.

Romano skriver samtidig at Conte bare en er én av kandidatene til jobben. PSG-president Nasser Al-Khelaifi skal også vurdere José Mourinho, Diego Simeone og Massimiliano Allegri til jobben.

– Tuchel sa nei til Bayern

Lørdag kveld meldte også Bild-journalist Christian Falk at Thomas Tuchel har takket nei til å bli ny trener for Bayern München. De tyske mesterne trenes for øyeblikket av Jupp Heynckes etter at Carlo Ancelotti fikk sparken tidligere denne sesongen.

Exklusive: @TTuchelofficial says no to @FCBayern +++ He will go to an international top-club abroad +++ Thomas Tuchel sagt nach Anfrage Bayern ab +++ Er geht zu einem Topklub im Ausland +++ by @cfbayern @BILDamSONNTAG @SPORTBILD — Christian Falk (@cfbayern) 24. mars 2018

Den tidligere Dortmund-treneren har vært favoritt til å ta over for Heynckes, som har planer om å gi seg etter sesongen, men ifølge Falk ønsker Tuchel heller å ta over en klubb utenfor Tysklands grenser.