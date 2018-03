Det har gått fire år siden Sondre Justad (27) slo gjennom med sitt debutalbum. Denne uka slapp han sin andre plate som har fått navnet «Ingenting i paradis».

I den forbindelse ga artisten et intervju til Lindmo på NRK lørdag kveld.

– I prosessen med albumet har jeg blitt mer åpen. Jeg har utforsket og lekt meg, og det har vært spennende. Jeg har kjent på at ting ofte er mer komplekst enn det vi vil det skal være. Vi går glipp av så mange nyanser fordi vi er opptatt av å sette ting i system, sier Justad.

27-åringen fra Henningsvær sier at han har oppdaget nye sider ved seg selv, og at han liker både kvinner og menn.

– Jeg har kjent på at jeg rommer mer, at kjærligheten er større. Jeg tror ikke det trenger å være en dame eller mann for min. Det kan gå bra med begge deler.

Anne Lindmo spør om han synes det er skummelt å vedgå dette.

– Alt som er nytt er skummelt, men det er også veldig frigjørende og inspirerende å forstå at ting ikke trenger å være enten eller, svarer Justad.