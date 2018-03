Lørdag var det 50-tallet som ble feiret i «Århundrets stemme», med sanger fra kjente artister som Elvis Presley, Ray Peterson og Johnny Cash.

Dessverre for Marianne Sveen ble dette også enden på visen.

– Dritkjipt

Sammen med Chris Medina og William Hut fikk hun færreste stemmer, til tross for at dommerne reiste seg etter at hun hadde fremført «Sugarfoot Rag» av Ella Fitzgerald.

– Det er dritkjipt. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg hadde en intuisjon på at jeg skulle gå ut i dag, sier hun til God kveld Norge like etter at resultatet var klart.

– Mitt mål har vært å ha dødsbra levering hver gang. Nå får jeg mer tid til platen min, smiler hun.

Sjokkert dommer

At det var Sveen som skulle ryke kom som en overraskelse på mange. Dommerne var i ekstase etter at hun hadde sunget.

– Når jeg hører deg synge vet jeg nesten ikke hvor jeg skal begynne, for det er så bra, sa Bertine Zetlitz.

– En hver vokalist blir misunnelig på det overskuddet du har, fortsatte hun.

Zetlitz var fortsatt sjokkert da hun snakket med God kveld Norge.

– Det er vanskeligere å begripe enn normalt.

Hun tok også til tårene under Frida Ånneviks vakre fremføring.

– Det er sjelden noe er så ufiltrert. Da gjør musikk meg mer følsom enn noe annet, forteller Zetlitz.