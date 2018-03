Saken oppdateres!

Se situasjonen det strides om i videovinduet øverst.

Lørdag ettermiddag avviste Norges ishockeyforbund (NIF) protesten fra Frisk Asker. Da trodde de fleste at siste ord var sagt i den saken.

Men overfor TV 2 varsler Frisk Asker at de nå anker avgjørelsen fra forbundet. Frisk mener målet mot Storhamar i fjerde periode, aldri burde blitt annullert.

– Vi mener dette er så feil det kan bli. Vi har vel ikke de helt store forhåpningene, men vi må bare gjøre det, for dette er fullstendig feil, sier leder av sportskomiteen i Frisk Asker, Nicolay Sørensen, til TV 2 lørdag kveld.

– Det vil gnage og irritere hvis vi ikke gjør det. Vi har respekt for avgjørelsen, men av og til så er avgjørelsen som blir tatt feil, og da må vi si ifra.

Sørensen forteller at de vil sende inn en skriftlig anke i søndag morgen, og at de har meddelt forbundet om planene.

– Hvorfor gjør dere dette?

– Vi føler kort fortalt at forbundets begrunnelse, og avgjørelse, ikke er rett. De bildene vi har sett og lagt frem, føler vi forteller en helt annen historie. Det er helt greit å være uenig, men vi benytter vår rett til å anke. Med det har vi et lite håp om at man vil se på det med nye friske øyne, og falle ned på en annen avgjørelse, sier Sørensen.

TV 2 har ikke lykkes i å komme i kontakt med Norges ishockeyforbund lørdag kveld.

Lørdag ettermiddag avviste de Frisk Askers protest.

Diskusjonen om pucken treffer hånd/arm/hanske, og om det var med hensikt, tilligger dommerens avgjørelse, og er ikke gjenstand for vurdering i etterkant, skrev forbundet i en pressemelding lagt ut på Twitter.

– At man i ettertid tolker bilder som kan være tilgjengelig, annerledes enn det dommerne gjorde under kamp, og ved videogranskning, er ikke interessant fra et protestperspektiv. Det er dommerens avgjørelse som gjelder.​