Fredag falt dommen i den omfattende «Sult-saken» i Oslo tingrett der 13 personer satt på tiltalebenken.

Hovedpersonene er NOKAS-raner Metkel Betew og Bandidos-topp Lars Harnes.

Påtalemyndigheten ville ha Metkel Betew dømt til 20 års forvaring for drapsforsøk, ransplaner og innførsel av store mengder narkotika.

Betew ble imidlertid frikjent for de mest alvorlige tiltalepunktene. Dommen ble på fem år og fire måneder for innførsel av 50 kilo hasj.

Metkel Betew avbildet under straffesaken mot ham i fjor høst. Han ble frikjent på seks av syv tiltalepunkter. Foto: NTB Scanpix

Da Betew ble pågrepet i denne saken, brøt han vilkårene i prøveløslatelsen etter NOKAS-dommen. Dermed ble han gjeninnsatt på forvaring. Han må først sone ferdig denne før han kan begynne å sone fredagens dom. Det er derfor uvisst når Betew eventuelt kommer ut.

En som imidlertid snart kan være en fri mann, er Bandidos-skikkelsen Lars Harnes.

Overvåkingsbildet fra NOKAS viser ranerne i aksjon. Mannen med skibrillene er Metkel Betew, mens David Toska står til venstre. Foto: NTB Scanpix

Nesten 1000 dager i varetekt

Påtalemyndigheten mener at Harnes på oppdrag fra Metkel Betew ble hyret inn for å drepe Imran Saber. Saber er en kjent person i Oslos kriminelle miljø og går under kallenavn som «Skrue» og «David Toskas finansminister».

Påtalemyndigheten la ned påstand om 14 års forvaring for drapsforsøk, men Harnes ble i likhet med Betew frikjent. Årsaken er at retten ikke finner det bevist at han forsøkte å drepe Saber.

Harnes ble imidlertid dømt til fem års fengsel for brudd på våpenloven. Ettersom han allerede har sonet nærmere 1000 dager i varetekt, er han snart en fri mann hvis ikke dommen ankes.

Tidligere Bandidos-topp Lars Harnes kan snart være en fri mann. (Foto: Privat)

Det står i grell kontrast til hvordan påtalemyndigheten vurderer Harnes. Ettersom de ønsket å idømme ham en forvaringsdom, mener de at han er farlig og at det er stor sannsynlighet for at han vil begå nye kriminelle handlinger.

Årsaken til at de vil dømme Harnes til forvaring, er hans kriminelle fortid.

Dømt for tortur

Harnes har i mange vært en sentral skikkelse i MC-klubben Bandidos. Han ble selv skutt under konflikten som herjet mellom MC-miljøene på 90-tallet.

Harnes er siden dømt for blant annet tortur og sex-overgrep. I 2004 ble han tatt på fersken under ranet av en verditransport på Aker brygge.

Bildene fra ranet viser hvordan de tre ranerne går brutalt til verks og retter en maskinpistol mot en vekter.

Bilde fra DnBs overvåkingskamera på Aker Brygge under ranet i 2004. Her har vekteren nettopp blitt truet med våpen og hendene er stripset fast bakpå ryggen. Foto: NTB Scanpix

Harnes ble dømt til forvaring for Aker brygge-ranet – en dom han sonet sammen med Metkel Betew på Ila fengsel- og forvaringsanstalt. Betew sonet da forvaringsdommen på 16 år etter NOKAS-ranet.

På avdelingen sonet flere pedofile og overgrepsdømte lange dommer. VG har tidligere skrevet at Harnes skal ha trakassert pedofile bak fengselsmurene. Betew og Harnes fant imidlertid tonen.

Hemmelige agenter

I korte trekk handler Sult-saken, som gikk i Oslo tingrett fra september til desember i fjor, ut på tre hovedelementer: Drapsforsøk, ransplaner og innførsel av narkotika.

Politiet brukte utradisjonelle metoder i etterforskningen. Blant annet hentet de inn tre danske politiagenter som infiltrerte Betews angivelige nettverk.

Agentene kalte seg for Tiller, Danny og Mugge. De utga seg for å være kriminelle samtidig som de tok skjulte lydopptak av flere samtaler.

Likevel holdt ikke bevisene til domfellelse på de mest alvorlige tiltalepunktene.

– Vi har fra første stund sagt at tiltalen var uriktig, og nå er min klient frifunnet på seks av syv tiltaleposter. Sånn sett er han domfelt i tråd med de anbefalingene som jeg ga retten. Vi er tilfreds, sier Betews forsvarer, advokat Marius Dietrichson.

Advokat Marius O. Dietrichson forsvarer Metkel Betew. Foto: NTB Scanpix

​Mener han skulle drepe

​I rettssaken kom det frem at Lars Harnes sommeren 2015 seks ganger kjørte en stjålet Vespa med falske skilter til Imran Sabers garasje på Oslos østkant.

Han hadde kledd seg i nylon fra topp til tå for ikke å legge igjen spor. Harnes hadde også med seg en skarpladd pistol med lyddemper.

I retten forklarte Harnes at han bare skulle «skremme Saber litt».

Retten mener det er mange forhold som taler for at Harnes var i garasjen for å drepe, men flertallet av dommerne mener det ikke er bevist at han forsøkte å gjennomføre drapshandlingen, slik han var tiltalt for.

– Min klient er fornøyd, men premissene i dommen er alvorlige. Retten legger til grunn for at han var der for å drepe, mens Harnes sier at han var der for å skremme, sier Harnes' forsvarer, advokat Øyvind Bratlien til TV 2.

Advokat Øyvind Bratlien forsvarer Lars Harnes. Han avviser at den tidligere Bandidos-skikkelsen er farlig. Foto: NTB Scanpix

– Meningsløst med forvaring

Ettersom Harnes «bare» ble dømt til fem års fengsel for brudd på våpenloven, vil han snart være ute igjen på grunn av de snart tre årene han har sittet i varetekt. Forbeholdet er at dommen ikke ankes.

Forsvarer Bratlien mener det ville vært meningsløst å idømme Harnes en forvaringsdom.

– Det er meningsløst fordi det ikke har noe reelt innhold. Ubetinget fengsel er langt bedre egnet for å tilbakeføre Harnes til samfunnet. Han vil, om dommen ikke ankes, omtrent være halvveis i soningen og kan fases tilbake til samfunnet på en god måte, sier Bratlien.

– Ikke farlig

Han viser til at Harnes har to tidligere dommer som er alvorlige, men at andre kriminelle har flere og like alvorlige dommer uten å ha blitt idømt forvaring.

– Dommene hans ligger langt tilbake i tid. Harnes har sittet mange år inne og er mye roligere, mer fornuftig og mindre farlig nå. Han er snart 50 år, sier Bratlien.

I dommen indikeres det at Harnes kan utgjøre en fare for andre kriminelle.

– Det er ikke tilstrekkelig for å idømme forvaring. Harnes sier han kun var i garasjen for å skremme. Han utgjør på ingen måte en fare for vanlige folk eller samfunnet i dag, sier Bratlien.

Både Harnes, Betew og påtalemyndigheten vil lese dommen før de tar stilling til en eventuell anke​.