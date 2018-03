Mer enn 100 frivillige møtte opp for å assistere veterinærer og andre profesjonelle da en massestranding fant sted i Hamelin Bay rundt 300 kilometer sør for byen Perth i Australia.

Det var en gruppe på rundt 150 grindhvaler som hadde strandet. Kun seks overlevde.

Massestrandingen ble oppdaget fredag morgen lokal tid.

– Dessverre har flesteparten av hvalene strandet seg selv over natten og ikke overlevd, sa Jeremy Chick, lederen for redningsaksjonen, til CNN.

Chick forklarte at redningsaksjonen hadde vært utfordrende grunnet røff sjø og steinformasjoner på stranda.

Returnerer til stranden

Under slike hvalstrandinger er det vanlig at hvalene som har blitt sluppet ut i havet igjen returnerer til stranden.

– Vi kommer til å overvåke situasjonen nøye etter at vi har fått hvalene ut i vannet igjen, sa Chick.

Melissa Lay, bestyrer ved Hamelin Bay Holiday Park, fortalte Reuters at det er den andre massestrandingen hun har vært vitne til i løpet av sine 15 år i området.

BRUKER KRAN: Over 100 frivillige møtte opp for å hjelpe til da rundt 150 hvaler strandet i Australia fredag. Her bruker redningsarbeiderne en kran for å få en av hvalene ut i vannet igjen. Foto: Tony Ashby

– Sist gang det skjedde overlevde ingen, sa hun.

Et mysterium

Den største hvalstrandingen som har funnet sted i Australia skjedde i 1996, da 320 hvaler strandet i kystbyen Dunsborough.

Den gang førte massestrandingen til at myndighetene sendte ut et haivarsel, da man fryktet at de døde hvalene kunne trekke haiene nærmere kysten.

Det er fortsatt uvisst hvorfor slike strandinger av hvaler og andre marine pattedyr finner sted. Eksperter mener det kan være en kombinasjon av flere faktorer som høy alder, sykdom eller skader.

Men årsaken til at det ofte er et så høyt antall er det sterke båndet som dyrene har seg imellom.

Det starter ofte med at en eller to hvaler strander. Disse sender deretter ut et nødsignal som tilkaller flere medlemmer av gruppen. Disse vil deretter, i forsøket på å hjelpe, også bli strandet når vannet begynner å trekke seg tilbake.