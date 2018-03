Se Usain Bolt bomme og bomme og bomme i videoen øverst.

Friidrettsstjernen Usain Bolt har aldri manglet selvtillit, og før han skulle prøvespille med Borussia Dortmund, fortalte 31-åringen at han ønsket å spille for Manchester United.

– Jeg ville elsket å spille for Manchester United. Det er mitt mål, men vi får se hva som skjer. Etter prøvespillet mitt i Dortmund vil jeg si til José Mourinho at jeg kan gjøre dette, jeg kan spille for dem, sa han.

Nå er treningsoppholdet med Dortmund overstått, og selv var Bolt godt fornøyd etter den siste treningen.

– Jeg ville gitt meg selv syv av ti. Det var bra. Jeg hadde det gøy med guttene, de var veldig hyggelige. Jeg har lyst til å fortsette å trene med laget, sa 31-åringen til ESPN.

Dortmund-trener Peter Stöger var imidlertid ikke overbevist etter de to treningene.

– Jeg synes han er talentfull, men han har helt tydelig mye jobb å gjøre hvis han ønsker å spille på det høyeste nivået, sier Stöger ifølge .

Dermed synes proffeventyret å være over for verdens raskeste mann, i hvert fall for denne gang.

Og i videoen øverst i saken, ser man kanskje hvorfor. På klippet kan man se at Bolt har tydelige problemer med å få førstetouchet til å sitte. I tillegg virker han alt annet enn presis med høyrelabben.

Dortmund-sjefen var likevel glad for muligheten til å jobbe med superstjernen.

– Fysikken han trenger for andre sporter er helt annerledes for den han trenger for å spille fotball, men det var skikkelig gøy for oss. Det var hyggelig for oss å møte og jobbe med en type som ham.

Det hører også med til historien at Usain Bolt faktisk scoret et flott mål med hode under treningen torsdag etter et innlegg fra Mario Götze.