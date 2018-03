Frisk Asker la inn protest etter den kontroversielle annulleringen, som du kan se i videovinduet øverst, i semifinalen mot Storhamar.

Dommerne mente pucken gikk via hansken til T.J. Foster, som med vilje styrte den inn i målet.

Det mente ikke Frisk Asker, og protesterte, blant annet fordi de mente at det var umulig å gi et klart svar utifra videobildene som var tilgjengelig.

Men protesten falt for døve ører. Lørdag varslet forbundet at protesten ikke tas til følge.

– Diskusjonen om pucken treffer hånd/arm/hanske, og om det var med hensikt, tilligger dommerens avgjørelse, og er ikke gjenstand for vurdering i etterkant, skriver forbundet i en pressemelding lagt ut på Twitter.

– At man i ettertid tolker bilder som kan være tilgjengelig, annerledes enn det dommerne gjorde under kamp, og ved videogranskning, er ikke interessant fra et protestperspektiv. Det er dommerens avgjørelse som gjelder.

Dermed er sesongen over for Frisk Asker, og Storhamar er klare for finale mot Lillehammer.​

Frisk hadde lave forventninger

Det har ikke lykkes TV 2 å komme i kontakt med Frisk Asker etter at avgjørelsen ble kjent. Leder av sportskomiteen i Frisk Asker, Nicolay Sørensen, var imidlertid klar på at de ikke hadde høye forventninger, da TV 2 pratet med ham tidligere i dag.

– Vi sender inn protesten, så får vi se. Jeg er ikke så veldig sikker på at vi får medhold med den gjengen som sitter der, sa Sørensen.

– Hva er bakgrunnen for at du sier det?

– Bakgrunnen for det er at de verner og beskytter hverandre. Erfaringsmessig tar de ikke mye hensyn til protestene som kommer, svarte en oppgitt Sørensen.

– Tilliten til forbundet er tynnslitt. Om de ikke gjør noe med dette og kan erkjenne at det var feil ut fra bevisene og reglene, har jeg ingen tillit til dem i det hele tatt.

Hvis protesten hadde blitt tatt til følge, ville den femte semifinalen mellom Storhamar og Frisk Asker blitt spilt på nytt allerede søndag.

Første finalekamp mellom Storhamar og Lillehammer går av stabelen onsdag 3. april. Kampen går direkte på TV 2 Sportskanalen og TV 2 Sumo.