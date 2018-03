Lørdag formiddag brøt det ut brann i et rekkehus i Hakadal i Akershus.

Fire personer har fått røykskader. Tre av disse er tatt med til legevakten, mens en er sendt til sykehus. Skadeomfanget til sistnevnte er ikke kjent.

Det er seks hus på rekka, men det brant kun i det ene huset og brannvesenet fikk kontroll før flammene rakk å spre seg videre.

Mannskapene måtte imidlertid knuse ruta til et nabohus for å komme seg inn og se til at brannen ikke spredte seg. I nabohuset ble det hentet ut en hund.

Brannvesenet jobber med etterslukking på stedet utover ettermiddagen.