Lørdagens etappe til Torrefarrera ble forkortet med 70 km på grunn av snø og ufyselig vær i de katalanske fjellene.

Fredag ble Vegard Stake Laengen slått med bare noen meter av Jarlinson Pantano i spurt om etappeseier. Lørdag var det ingen nordmenn med i seierskampen.

Da feltet passerte 30 km igjen til mål, ble det sidevind, som fikk feltet til å sprekke opp. Det ble likevel ingen krise for sammenlagtleder Alejandro Valverde. Han var i det osm var igjen av hovedfeltet, som lå ett minutt og 20 sekunder bak brudduoen Max Schachmann og Diego Rubio.

TV 2s ekspertkommentator Mads Kaggestad lovet å spise støvlene sine om bruddet holdt til mål. Da duoen ledet med 22 sekunder og det bare var en kilometer igjen, begynte han å bli nervøs.

Mads Kaggestad. Foto: Ruud, Vidar

Det endte naturligvis med en bruddseier. Schachmann spurtslo Rubio. 24-åringen tok sin første seier som proff.

– Det tikker inn meldinger med tilbud om støvler nå, annonserte Kaggestad.

Feiget ut

Etter sending gikk Kaggestad tilbake på lovnaden sin og skuffer mange sykkelfans:

– Det blir jo litt vanskelig å få til i praksis om jeg ikke skal ta livet av meg selv. Jeg vil si at jeg tok munnen litt for full. Så sulten er jeg ikke, sier Mads Kaggestad, som altså IKKE kommer til å spise verken sine egne eller andres støvler.

Eksperten forsøker seg på en forsvarstale:

– Det var jo en litt uvanlig utvikling i rittet. To ryttere stakk tidlig, men feltet virket motivert for å få til en massespurt. Jeg ble ble lurt av kjørestyrken til brudd-duoen. De kjørte helt fantastisk. Oddsen var høy på at de skulle vinne. Men jeg er veldig glad bruddet holdt inn. Vi liker slik kjøring.

– Har du lært noe av dette?

– Ja, jeg har ofte kommet med slike utspill, som gå baklengs eller naken, men alltid sluppet unna. Detteer første gangen det ikke går. Neste gang skal jeg si at jeg skal si spise noe jeg har mer lyst på, sier Maggestad, som synes det er kjekt med stor giverglede blant sykkelfanse med støvler til overs.

Valverde leder

Alejandro Valverde er fremdeles sammenlagtleder i rittet med 16 sekunder til Skys Bernal. 36-åringen kan vinne for andre året på rad om han holder helt inn i morgen.

Catalonia rundt avsluttes på TV 2 Sportskanalen og TV 2 Sumo søndag fra kl. 12.30.