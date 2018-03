Volvos kinesiske eier Geely har flere baller i luften. Blant annet har de gitt verden noe så sjeldent som et helt nytt bilmerke, kalt Lynk & Co.

I fjor viste de sin aller første modell, som kort og godt heter 01. Det er en SUV som kommer på markedet i Europa i 2019.

Nå gjør de seg klare til å vise neste modell ut, den skal debutere i Amsterdam neste uke. Hvis du gjetter at den skal hete 02, har du helt rett!

Deler mye med Volvo

Like før premieren har det lekket ut tre bilder av bilen på nettet. Vi har også fått noen opplysninger om 02, som blant annet forteller mye om hvor tett Lynk & Co er knyttet til Volvo.

Lynk 02 har mye til felles med Volvo XC40.

02 skal være 4,44 meter lang, 1,89 meter bred og 1,52 meter høy.

Det er samme mål som på Volvos kompakte SUV XC40, som nylig er lansert.

Dette er naturligvis ikke tilfeldig. Både XC40 og 02 er bygget på en helt ny plattform, som Volvo har utviklet sammen med Geely.

02 er en kompakt SUV fra Lynk & Co.

Gjøre mange ting annerledes

Poenget er naturligvis å holde kostnadene nede, samtidig som Volvos teknologi gjøres tilgjengelig for flere modeller.

02 skal i første omgang lanseres i det kinesiske hjemmemarkedet, til priser som skal være svært konkurransedyktige. Men Lynk & Co har også store ambisjoner for utenlandslansering.

De starter med blanke ark og har planer om å gjøre mange ting annerledes enn det som er gjeldende norm i bilbransjen.

Karakteristisk hekk, Lynk har ambisjoner om skille seg ut på design.

Leie ut bilen

Dette handler særlig om distribusjon av bilene. Lynk skal stå for dette selv, de vil ikke ha noen fordyrende mellomledd. I tillegg ønsker de at kundene skal kjøpe bilene deres via internett, ikke hos tradisjonelle forhandlere.

Enkelte showroom, eller utstillingslokaler, skal opp, slik at de som ønsker kan ta en titt utenpå og inni bilene. Det er ventet at service- og verkstedtjenester enten gjøres i samarbeid med Volvo, eller av uavhengige aktører.

Lynk skal også ha klare tanker rundt bildeling og utleie. En egen digital nøkkel, gjør at eieren kan gi andre tilgang til bilen. Via en app kan eieren også kontrollere og overvåke bilen, enten fra en mobiltelefon eller direkte fra bilen.

