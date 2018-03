Det bekrefter Norges Håndballforbund i en pressemelding lørdag.

– Dette er en meget spesiell situasjon, sier generalsekretær Erik Langerud.

TV 2 har forsøkt å snakke med noen av spillerne, men de får ikke lov til å uttale seg.

Stridens kjerne var håndballkampen mellom U20-lagene til Serbia og Kosovo. Oppgjøret i Beograd skulle bli det første registrerte møtet på idrettsbanen landene imellom. Kosovo, en tidligere serbisk provins, erklærte uavhengighet i 2008, men er ikke anerkjent som en egen stat av serberne.

I stedet ble kampen avlyst av Serbias innenriksminister av sikkerhetshensyn fredag, dagen etter at flere demonstranter hadde samlet seg med bluss og flagg utenfor håndballarenaen der oppgjøret skulle spilles.

Det europeiske håndballforbundet (EHF) hadde allerede flyttet kampen fra Kragujevac til Kovilovo, like utenfor Beograd og bestemt at kampen skulle spilles for tomme tribuner, men kampen lot seg likevel ikke gjennomføre, ifølge serbiske myndigheter.

Det norske U20-laget.

Full forvirring og fortvilet mor

Avlysningen førte til at EHF kastet Serbia ut av Norges gruppe i kvalifiseringen. Senere lørdag ble også de siste gjenværende kampene i kvalifiseringsgruppen stoppet. Grunnen var sikkerhetsmessige vurderinger gjort av den serbiske staten.

Fredagens kamper var kvalifiseringens første. Norges håndballjenter slo Slovakia 32–23 i sin første kamp. Hva som skjer med den siste kampen og resten av kvalifiseringen er uvisst.

Vinneren av kvalifiseringsgruppen skal spille U20-VM i Ungarn i juli.

Torill Fiskerstrand, mor til målvakt Catharina Fiskerstrand Broch, er i Serbia med foreldrene til seks av spillerne. Hun forteller til Dagbladet at de ikke fikk se fredagens kamp, selv om hun var akkerediterte.

– Det er så ille her, og det er så dumt. Det skal ikke være slik at idretten skal ødelegges av politikk. Det var masse politi. De hadde tre sperringer. Jentenes rom ble gjennomsøkt med hunder før kampen fredag. Er slikt virkelig nødvendig? spør Fiskerstrand til TV 2.

Hun synes det er bra at spillerne får oppleve at verden ikke er så harmonisk som i Norge, men mener at arrangøren burde forutsett bråket.

– Jeg er så sint. Politikk skal ikke ta fokuset bort fra kampene de skal spille. Som datteren min sier: Vi er så lei oss, vi vil bare spille kamp, forteller Fiskerstrand.

De skulle egentlig hjem mandag kveld, men nå reiser alle hjem lørdag kveld.

– Trist dag for internasjonal håndball

Generalsekretær Langerud er også oppgitt.

– Det er en trist dag for internasjonal håndball. Her blandes idrett og politikk på en så åpenbar måte. Turneringen startet jo i går med at arrangøren ikke møtte til kamp. De blir disket for ikke å følge reglene. Vi vant mot Slovakia i går, og i dag forberedte vi oss som om vi skulle spille mot Kosovo, sier han til TV 2

– Hvordan det skal gjøres, vet vi ikke ennå. Men vi er tydelig på at Serbia er disket og at vi har slått Slovakia. Vi forventer at de to gjenværende kampene skal spilles. Vi står uansett på at de gjenværende lagene skal være med, og ikke at det skal lages en ny turnering.

Langerud sier forbundet har hatt god kontakt med folkene sine i Serbia.

– De er jo der for å spille håndball, og så opplever de noe som vi ikke er vant til i Norge. Vi har ingen problemer med å forstå den anspente situasjonen mellom Serbia og Kosovo. Samtidig har man vært klar over dette siden oppsettet kom.

– Jeg har ikke fått beskjed om noen føler at sikkerheten ikke er ivaretatt, men de synes jo det er ubehagelig. De blir godt passet på og følges til flyplassen i kveld. Så vi er beroliget.