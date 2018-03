Det fortalte landslagssjef Lars Lagerbäck etter treningsøkta på Ullevaal stadion dagen etter 4-1-seieren over Australia, der Kamara scoret tre mål.

​Se målene øverst!

MLS-proffen har en liten irritasjon i kneet og skal få en sprøyte med betennelsesdempende middel. Det har egentlig vært meningen hele tiden at han bare skulle være med i den første kampen, men man valgte å avvente til den var spilt.

– Vi kunne bare bruke ham i én kamp fordi han skal få behandling av klubben. Da vi fikk forfall, snakket vi med klubben og de slapp ham. Så tok han sjansen. Av og til er det tilfeldigheter i fotballen. Kamara og Bjørn Maars Johnsen grep sjansen på en veldig god måte. For meg føles det naturligvis bra at det er to som vil konkurrere mot Sørloth og King, sa Lagerback til TV 2 lørdag.

Kamara ble etterinnkalt da Joshua King og Alexander Sørloth meldte forfall, krysset ni tidssoner og meldte seg for alvor på i kampen om spissplass på landslaget.

– Har Kamara overrasket deg på en måte som du ikke hadde trodd?

– Ja, det kan man si. At han skulle gjøre sånn kjempejobb defensivt hadde kanskje ikke forventet, i alle fall ikke tatt for gitt. Derimot vet vi at han er den type spillere som er dyktig til å ta seg inn i straffefeltet på forskjellige måter.

– Håper han utkonkurrerer Zlatan

Lagerbäck har også gjort seg noen tanker om hvordan Kamara passer sammen med superstjernen Zlatan Ibrahimovic, som ble Galaxy-klar fredag.

Han ser utfordringer med Galaxys spillesystem når det nå kommer en ny spiss til klubben.

– De er veldig ulike spillere. Jeg vet ikke helt hvordan de har tenkt. Jeg har sett LA Galaxy noen ganger. Da har han spilt spiss, men de har bare én spiss. Jeg vet ikke hvordan de tenker å jobbe med det. For meg er Zlatan en ren midtspiss. Vi får se om de går over til to spisser. Jeg håper for Olas skyld at han får spille. Om det bare blir én spiss, håper jeg han utkonkurrerer Zlatan.

Reiser til Albania

Nå får andre sjansen i mandagens TV 2-sendte bortekamp mot Albania.

Med på lørdagens trening var bare spillerne som ikke startet mot Australia. Martin Ødegaard og Iver Fossum, som fikk korte innhopp, var de eneste med spilletid fredag som var med.

Martin Linnes, som var uaktuell mot Australia på grunn av en kjenning i låret, var ikke blant de 11 som trente på Ullevaal.

Etter treningen var Lagerbäck med på en seanse i forbindelse med at VM-trofeet er innom Norge på sin turné med Christian Karembeu (fransk VM-vinner i 1998) i forkant av sommerens sluttspill i Russland.

Lørdag kveld reiser landslagssjefen og hans tropp til Albania for å pynte på en svak bortestatistikk. Lagerbäck er ubeseiret i sine fem Ullevaal-kamper (3-2-0), men på bortebane er fasit seier over San Marino og tap i de fire øvrige kampene.​