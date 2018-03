På 800 meters dyp ved øya São Jorge i Atlanterhavet, ble det nylig fanget en svært sjelden video.

Forskerne Kirsten og Joachim Jakobsen brukte ubåten LULA1000 til å utforske havets mysterier, da de fikk øye på en fisk med et skummelt utseende.

Det de hadde funnet var en dyphavsmarulk som fløt rundt på dypet, skriver University of Washington i en pressemelding.

– Helt unikt

Arten som forskerparet fant, er kjent for å ha et lite lys fra en ryggfinne hengende foran hodet. Lyset er ment for å tiltrekke seg bytter.

Fisken var en hunn, og om man så nærmere etter kunne man også se en liten hannfisk som var festet fast nederst på kroppen. Fisken ble identifisert til å tilhøre arten Caulophryne jordani. Tidligere har man bare noen få ganger sett eksempler på levende hunnfisker av denne arten, mens en levende hann aldri før var blitt observert.

– Dette er helt unikt, og noe man aldri har sett før. Det er fantastisk å nå kunne se noe som man før bare kunne forestille seg, sier professor ved University of Washington, Ted Pietsch.

Reduseres til «spermfabrikk»

Det som skjer i videoen er at de to fiskene er igang med parringsprosessen, noe som aldri før har vært observert. Parring mellom to marulker, fungerer ved at den lille hannen biter seg fast på magen til hunnen.

Utroskap blant hannfisker av denne arten er nok sjeldent, ettersom den faktisk blir sittende fast på hunnen for resten av sitt liv.

– Etter hvert vokser huden til hannen og hunnen sammen. Blodårer kobles sammen, og hennes blod flyter inn i hans kropp, sier Pietsch.

Over tid mister hannen de delene av kroppen som ikke behøves, ettersom den bare henger fast på hunnen. Dette innebærer at den mister øyne, finner, tenner, og de fleste organer. Til slutt blir hannen redusert til det eneste hunnen trenger, nemlig en spermfabrikk.

– Mest utrolige jeg har sett

At det er slik parringen foregår, har forskere visst før det ble fanget på video. Det som er spesielt med denne videoen, er at hannen for første gang er observert i live.

Videoen ble filmet i august 2016, men har ikke blitt offentliggjort for allmennheten før nå. Det er den forskningsrettede stiftelsen Rebikoff-Niggeler som står bak videoen.

Ifølge National Geographic vet man om mer enn 200 ulike marulk-arter spredd rundt i verden. På grunn av at de lever på dypt vann, noen så dypt som 2500 meter, er de vanskelige å forske på. Derfor vekker videoen av de to marulkene som parrer seg stor interesse blant forskere.

– Jeg har brukt hundrevis av timer på å stirre inn i havets dyp, men dette er den mest utrolige videoen jeg har sett så langt. Den viser hvor annerledes livet er i havet, og er et godt eksempel på hvor viktig det er å se dyr i sitt eget habitat for å forstå hvordan de oppfører seg, sier marinbiolog ved Alfred Wegener-instituttet i Tyskland, Antje Boetius.

Se videoen forskerne fanget på havets dyp: