Norge stilte som vanlig med Daniel-André Tande, Andreas Stjernen, Johann André Forfang og Robert Johansson.

Med unntak av Stjernen leverte samtlige av de norske opp mot sitt toppnivå. Norge var i soleklar ledelse etter første omgang. Kamil Stoch tok Polen til andreplass før finaleomgangen med et kjempehopp på 248,5 meter, men det skilte hele 58,4 poeng opp til Norge. Tyskland var 69 poeng bak.

I finaleomgangen økte forspranget ytterligere. Norge ga seg ikke før forskjellen på vinner og andreplass var 130,3 poeng. Tyskland ble nummer to, mens Slovenia tok tredjeplassen.

– Det har vært en fantastisk sesong, både for meg og for laget. Det er bare å kose seg glugg i hjel, sa Johansson til NRK.

Femte strake

Det norske laget tok dermed sin femte strake seier i skiflyging og forbedret landets egen rekord.

– Jeg tror konkurrentene er imponerte over stabiliteten, men de er sikkert litt frustrerte også. For oss er det en utrolig bra situasjon å være i, men vi må jobbe hardt for å holde oss der, fortsatte han.

Tande, som bommet i den første kvalifiseringen og måtte være prøvehopper i fredagens individuelle renn, ga Norge en pangstart med 243,5 meter i første omgang. Lengden var personlig rekord for Tande. Kongsberg-gutten fulgte opp med 241,5 meter i andre omgang.

Andreas Stjernen hoppet langt i første omgang (236), men klarte ikke sette et ordentlig nedslag og ble trukket i stil. Norge ble skjøvet ned til andreplass av Slovenia på det tidspunktet.

I andre omgang hoppet Stjernen 225,5 meter, men da beholdt Norge likevel ledelsen.

– Det var ikke den morsomste konkurransen jeg har vært med på. Jeg måtte sikre at jeg ikke ødela for resten, og det gjorde jeg ikke. Jeg er glad de hoppa så bra, sa Stjernen.

Overlegent

Robert Johansson sørget for at Norge var tilbake i ledelsen i første omgang med 240,5 meter, og befestet Norges ledelse med 241 meter i sitt andre hopp.

Da Johann André Forfang leverte 242 meter i siste pulje i første omgang, samtidig som Slovenias Peter Prevc bommet med 215 meter, rykket Norge ytterligere ifra. I andre omgang noterte han seg for 240,5 meter og Norge vant overlegent.

Søndagens avsluttes verdenscupsesongen med individuelt renn i Planica.

