Det begynner å bli alvor for de gjenværende i den prestisjefulle hovedturneringen under NM i Poker i Dublin.

Av de totalt 1254 spillerne som stilte til start i Main Event, gjenstår nå kun 73 spillere når spillet starter opp igjen lørdag kl. 15.00.

Kjente spillere

Flere profilerte pokerspillere som blant annet Felix Stephensen, Kenneth Strandli, Vivi Sæthren, Paul Myklebust og Åge Spets har alle muligheten til å nå helt til topps.

Mest kjent av disse er Felix Stephensen (27), som for alvor entret pokerscenen da han kom på 2. plass i VM i poker i 2014.

Året etter ble han også den første norgesmesteren i Texas Hold 'Em på norsk jord. Stephensen har med seg 745.000 sjetonger til dag 3 av turneringen, noe som plasserer ham på en foreløpig 16. plass.

– Felix spilte svært solid på TV-bordet fredag kveld, og det er slik vi er vant til å se ham. Det var svært kontrollert og bunnsolid, sier TV 2s kommentator Stig Moen.

Moen understreker at det fortsatt er veldig mye som skal skje før én spiller står igjen som vinner av turneringen. Men det blir lagt merke til at Stephensen nok en gang henger med når feltet minker.

– Skulle han vinne denne turneringen vil han bli historisk som den første spilleren med to Main Event-titler, forteller Moen.

Etter planen skal lørdagens spill avsluttes når åtte spillere gjenstår. Finalebordet spilles søndag, og vinneren stikker av med rundt 1,5 millioner norske kroner i tillegg til NM-tittelen.

Kjendisene ute

Flere kjendiser som Morten Ramm, Linni Meister, Stian «Staysman» Thorbjørnsen, Espen P. A. Lervaag og John Carew stilte også til start i hovedøvelsen. «Staysman» gjorde seg lenge bemerket i turneringen, men røyk til slutt ut på en 134. plass.

Rundt 2000 spillere har denne uken reist til Irlands hovedstad for å spille poker. Til tross for at det har vært lovlig å arrangere Norgesmesterskap i Norge de siste årene, har tradisjonen med å avholde et mesterskap i utlandet bestått.