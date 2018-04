Basert på tallene fra det første nasjonale kommunevalgbarometeret Kantar TNS har laget for TV 2 halvannet år før valget, viser prognosen at det kan gå mot maktskifte i mange av de 30 største kommunene.

Målingen viser at Arbeiderpartiet ligger an til å gjøre sitt dårligste kommunevalg noen sinne med 24,1 prosent, en kraftig nedtur fra 33,0 som partiet fikk for fire år siden.

Høyre ligger an til å gjøre sitt beste kommunevalg noen sinne med 29,9 prosent, etter at de for fire år siden bare fikk en oppslutning på 23,2 prosent.

Også Senterpartiet ligger an til å gjøre sitt beste kommunevalg med en oppslutning på 12,9 prosent. I flere store kommuner kan partiet havne på vippen og bestemme hvem som får makt.

KrF ligger derimot an til å gjøre sitt dårligste kommunevalg siden de ble landsdekkende parti, med en oppslutning på 3,8 prosent.

Se tallene for alle partiene og de ulike byene lenger ned i artikkelen.

Kan ta tilbake storbyer

1.nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner, gleder seg over tallene.

– Det er veldig hyggelig at folk over hele landet har stor tillit til Høyre. Vi ser det både på nasjonale og lokale målinger, sier han.

Etter kommunevalget i 2015 mistet Høyre makten i store byer som blant annet Bergen, Tromsø og Oslo. Nå er Sanner og co i ferd med å vinne byene tilbake.

– Høyre er opptatt av lokal innflytelse fordi mange av de viktigste beslutningene tas lokalt, både i spørsmål knyttet til skole, barnehage og lokal næringsutvikling, sier Sanner.

Ap har troen

Selv om det går bra både på nasjonale og lokale målinger, er Sanner opptatt av ikke å ta seieren på forskudd.

– Vi vet veldig godt at vi må jobbe for velgernes tillit hver dag.

Sanner sier han har en teori om hvorfor Arbeiderpartiet sliter.

– Det er fordi folk oppfatter dem som uklare. Vi har klart å presentere våre prosjekter, og vi har gjennomført viktige reformer, sier han.

Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, er trolig glad for at det er halvannet år til kommunevalget.

– Dette er et nivå for Arbeiderpartiet som er på linje med stortingsmålingene vi har hatt den siste tiden, sier Stenseng.

– Det neste halvannet året blir viktig for å synliggjøre alle de gode resultatene fra kommunene vi styrer og vise frem våre flinke ordførere. Jeg har tro på at vi kommer til å løfte oss, sier hun.

Blågrønt i Oslo

Oslo har siden 2015 hatt et byråd ledet av Raymond Johansen (Ap).

TV 2s prognose viser at de tre regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre ligger an til et knapt flertall i hovedstaden.

Dagens tre byrådspartier Arbeiderpartiet, SV og MDG mister flertallet de i dag har med Rødt. Selv om KrF skulle bytte side, er det likevel knapt borgerlig flertall på prognosen.

Slik gikk valget i Oslo i 2015

Skifte i Bergen?

Bergen har siden 2015 hatt et byråd ledet av Harald Schjelderup (Ap).

TV 2s prognose viser at dagens tre byrådspartier Arbeiderpartiet, KrF og Venstre mister flertallet i Bergen med klar margin.

Høyre og Frp får ikke flertall sammen, men dersom KrF og Venstre slutter seg til den borgerlige blokken, får de fire partiene flertall.

Dersom Arbeiderpartiet henter støtte fra Rødt, SV, MDG, Senterpartiet, må de fortsatt ha med Venstre eller KrF for å få flertall.

Også en lokal måling Respons Analyse nylig gjorde for Bergens Tidende viser store endringer i det politiske landskapet i byen. Dermed kan det ligge an til maktskifte i Bergen.

Slik gikk valget i Bergen i 2015

Røde Rita

Dersom Rita Ottervik (ordfører for Ap i Trondheim siden 2003) klarer å holde på det meste av den brede koalisjonen av Ap, SV, MDG, Rødt, Senterpartiet, KrF, Venstre og Pensjonistpartiet hun inngikk etter 2013, viser TV 2s prognose at hun kan beholde makten. Trondheim skal slås sammen med Klæbu.

Flere partier har imidlertid sådd tvil om den brede alliansen bør fortsette.

Også en lokal måling Respons Analyse har gjort for Adresseavisen/NRK viser at det kan blir store endringer også i sammensetningen av bystyret.

Nye Stavanger

Flere av de store kommunene er endret etter kommunesammenslåinger, blant dem Stavanger som er slått sammen med Rennesøy og Finnøy.

Christine Sagen Helgø (H) er ordfører i dagens Stavanger, som også etter sammenslåingen ligger an til borgerlig flertall på TV 2s prognose.

Blått i Bærum

I Norges femte største kommune, Bærum er Lisbeth Hammer Krogh (H) ordfører i et valgteknisk samarbeid med Frp og KrF.

TV 2s prognose viser at det ligger an til klart flertall for de tre partiene.

Nye Kristiansand

I Kristiansand kommune er Harald Furre (H) ordfører i et valgteknisk samarbeid med Frp, KrF, Venstre og Demokratene. Kommunen skal slås sammen med Søgne og Sogndalen.

TV 2s prognose viser at partiene som samarbeidet i 2015 i Kristiansand ligger an til flertall også i den nye storkommunen på Agder.

Nye Drammen

I Drammen kommune har mangeårig ordfører Tore Opedal Hansen (H) varslet at han ikke stiller til gjenvalg. Han ble valgt i et samarbeid mellom H, Frp, KrF og V. Drammen slås sammen med Svelvik og Nedre Eiker.

TV 2s prognose viser at de fire partiene som samarbeidet i Drammen etter forrige valg også ligger an til flertall i nye Drammen.

Nye Asker

Lene Conradi (H) er ordfører i Asker, som skal slås sammen med Hurum og Røyken og dermed blir Norges åttende største kommune.

TV 2s prognose viser at det ligger an til klart borgerlig flertall i nye Asker.

Nye Lillestrøm

Skedsmo kommune har hatt ordfører fra arbeiderpartiet siden 1923. Nå skal den gamle Ap-bastionen på Romerike slås sammen med Fet og Sørum til nye Lillestrøm kommune.

TV 2s prognose viser at partiene på venstresiden ligger an til flertall i den nye kommunen, med Senterpartiet på vippen mellom de tradisjonelle politiske blokkene, i det som blir Norges niende største kommune.

Fredrikstad

Ved forrige valg manglet Arbeiderpartiet bare en representant i kommunestyret for å få flertall alene i Fredrikstad.

TV 2s prognose halvannet år før valget, viser at det ligger an til klart flertall for venstresiden i Fredrikstad.

Nye Sandnes

I Sandnes kommune er Stanley Wirak (Ap) ordfører i et valgteknisk samarbeid mellom Ap, Frp, Sp og SV. Sandnes blir slått sammen med Forsand.

TV 2s prognose viser at partiene som samarbeidet ved forrige valg beholder flertallet, men velger Frp borgerlig side blir det borgerlig flertall.

Borgerlig i Tromsø

I Tromsø er Kristin Røymo (Ap) ordfører i et samarbeid mellom, Arbeiderpartiet med SV og Rødt.

TV 2s prognose viser at de tre partiene ligger an til å miste flertallet, og Tromsø blir igjen borgerlig slik det var i perioden 2011- 2015.

Nye Ålesund

I Ålesund er Eva Vinje Aurdal (Ap) ordfører. Ålesund blir slått sammen med Haram, Sande, Skodje og Ørskog til en ny storkommune på Sunnmøre.

TV 2s prognose viser at det ligger an til borgerlig flertall i nye Ålesund.

Nye Sandefjord

I Sandefjord er Ole Bjørn Gleditch (H) ordfører. Sandefjord er allerede slått sammen med Andebu og Stokke til nye Sandefjord kommune.

TV 2s prognose viser borgerlig flertall.

Nordre Follo

I Akershus slås Oppegård og Ski sammen til Nordre Follo kommune. Kommunen blir nummer femten målt etter antall innbyggere.

TV2s prognose viser borgerlig flertall.

Sarpsborg

I Sarpsborg​ er Sindre Martinsen-Evje (Ap) ordfører i et valgteknisk samarbeid mellom Apo, SV, Sp, KrF og Venstre.

TV 2s prognose viser at partiene som samarbeidet etter valget i 2015 beholder flertallet. Også partiene på venstresiden har flertall.

Skien

I Skien er Hedda Foss Five (Ap) ordfører etter et valgteknisk samarbeid mellom Ap, KrF, Sp, SV, Venstre, Rødt og MDG.

TV 2s prognose viser at partiene som samarbeidet etter valget i 2015 beholder flertallet, mens det er svært jevnt mellom de nasjonale blokkene.

Bodø

I Bodø er Ida Maria Pinnerød (Ap) ordfører etter et valgteknisk samarbeid mellom AP, Sp, SV, Rødt og MDG.

TV 2s prognose viser at partiene som samarbeidet etter valget i 2015 mister flertallet og det er flertall for de borgerlige partiene.

Nye Moss

I Østfold slås kommunene Moss og Rygge sammen til nye Moss kommune.

TV 2s prognose viser at den borgerlige blokken ligger an til flertall i Moss.

Larvik

I Larvik er Rune Høiseth (Ap) ordfører etter et valgteknisk samarbeid mellom Ap, SV, V, Sp og MDG.

TV 2s prognose viser at partiene som samarbeidet etter valget i 2015 beholder et knapt flertall, men dersom de borgerlige partiene samarbeider har de flertall.

Tønsberg

I Tønsberg er Petter Berg (H) ordfører i et valgteknisk samarbeid mellom H, Frp, KrF og MDG.

TV 2s prognose viser at partiene som samarbeidet etter valget i 2015 beholder flertallet, men dersom MDG velger den sosialistiske siden, vipper flertallet.

Arendal

I Arendal er Robert Cornels Nordli (Ap) ordfører i et valgteknisk samarbeid mellom Ap, SV, Sp, KrF og Venstre.

TV 2s prognose viser at partiene som samarbeidet etter valget i 2015 beholder flertallet, men velger KrF og Venstre å samarbeide med de borgerlige vipper flertallet.

Karmøy

I Karmøy er Jarle Nilsen (Ap) ordfører i et valgteknisk samarbeid mellom Ap, KrF, Sp, SV og Venstre.

TV 2s prognose viser at partiene som samarbeidet etter valget i 2017 ligger an til å miste flertallet, og det ligger an til borgerlig flertall.

Lørenskog

I Lørenskog er Ragnhild Bergheim (Ap) ordfører etter et valgteknisk samarbeid mellom AP, SV og den lokale listen Lørenskog i våre hjerter.

TV 2s prognose viser at partiene som samarbeidet etter valget i 2015 ligger an til å miste flertallet, som bikker til borgerlig side.

Nye Øygarden

I Hordaland slås kommunene Sund, Fjell og Øygarden sammen til nye Øygarden kommune.

TV 2s prognose viser borgerlig flertall.

Haugesund

I Haugesund er Arne-Christian Mohn (Ap) ordfører i et valgteknisk samarbeid mellom Ap, Krf, Venstre, Sp, MDG, SV og Pensjonistpartiet.

TV 2s prognose viser at partiene som samarbeidet etter valget i 2015 ligger an til å miste flertallet, som vipper borgerlig.

Ullensaker

I Ullensaker er Tom Staahle (Frp) ordfører i et valgteknisk samarbeid mellom Frp, Høyre, KrF og Venstre.

TV 2s prognose viser at de borgerlige partiene som samarbeidet etter valget i 2015 ligger an til å beholde flertallet.

Porsgrunn

I Porsgrunn er Robin Kåss (Ap) ordfører i et valgteknisk samarbeid mellom AP, KrF, Sp, MDG og Rødt.

TV 2s prognose viser at partiene som samarbeidet etter valget i 2015 ligger an til å miste flertallet, men det er flertall for partiene på venstresiden.

Ringsaker

I Innlandets største kommune, Ringsaker, er Anita Ihle Sten (Ap) ordfører. Arbeiderpartiet har flertall alene i kommunestyret.

TV 2s prognose viser at de ligger an til å miste flertallet, men det er klart flertall for partiene på venstresiden.

Nye Molde

I Møre og Romsdal tar Molde steget opp som landets 30. mest folkerike kommune når den blir slått sammen med Misund og Nesset til nye Molde.

TV 2s prognose viser at det ligger an til borgerlig flertall i nye Molde.