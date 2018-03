Palmehelgen har startet, og for mange er påskeferien allerede igang. Lørdag morgen har vært preget av vind mange steder i landet, og et variert vær.

– På Sør- og Østlandet er det en del lave skyer, og det har vært mye vind fredag kveld og lørdag morgen. Denne vinden vil avta utover lørdagen, sier meteorolog ved StormGeo, Stig Arild Fagerli, til TV 2.

Trøndelag og Vestlandet er preget av en front, som betyr en del skyer og nedbør. Nord-Norge får nedbør fra nordøst.

– En forstyrrelse i nordavindstrømmen kan utvikle seg til et polart lavtrykk. Det er et småskala intenst uvær som kan bidra til å øke vinden og nedbøren i Nord-Norge natt til søndag, sier Fagerli.

Litt bedre søndag

På palmesøndag ligger det an til å bli en bedre dag på Østlandet, med mindre skyer og vind. Vestlandet vil fortsatt ha noen byger, som blir til snø over rundt 400 meter.

– Fronten som lørdag lå i Trøndelag og sørlige deler av Nordland, flytter seg sørover til sør i Trøndelag og nord i Hedmark, sier meteorologen.

Fra Lofoten og nordover i landet er det ventet snøbyger, med mulighet for en del vind. I Nordland for øvrig skal det bli mer opphold, med gode sjanser for sol.

Palmehelgen er altså ikke all verden å rope hurra for, men om man ser litt lengre ser det adskillig bedre ut.

– Været blir mer ryddig i påskeuken. Et høytrykk bygger seg særlig mot Sør-Norge, og det ser ut til at det høytrykket virkelig setter seg på tirsdag, sier Fagerli.

Glimrende påskeuke

Meteorologen tror dette høytrykket sannsynligvis vil ligge ut resten av påskeuka, som betyr mye opphold og en god del sol.

– Det vil fortsatt være kaldt, særlig om nettene, men det skal mye til å få en bedre påske i Sør-Norge enn det vi får nå, sier Fagerli.

Været er litt mer usikkert nord for Dovre, med det Fagerli kaller «av og på»-vær. Han sier likevel at det også der ser ganske lovende ut.

– Mot slutten av påskeuken, altså fra påskeaften og videre, kan det kanskje komme mer vind. Men prognosene nå viser at det kalde, fine påskeværet med en del sol vil holde seg når det først begynner.

Over store deler av landet er det en viss snøskredfare som man bør være klar over. Særlig melder varsom.no om stor snøskredfare på Helgeland.