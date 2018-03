Politiet har startet etterforskning etter at en mann i 20-årene ble funnet død utenfor et hus i Fyllingsdalen i Bergen like før klokken 5 fredag morgen. Ifølge politiet har mannen skader etter fall fra stor høyde. Foto: Bjørn Erik Larsen / Bergens Tidende / NTB scanpix Foto: Bjørn Erik Larsen / Bergens Tidende