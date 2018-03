Under EU-toppmøtet torsdag varslet flere medlemsland at også de vil vurdere å utvise russiske diplomater eller hjemkalle egne utsendinger til Russland.

Storbritannia mener at Russland med stor sannsynlighet sto bak forgiftningen av eks-spionen Sergej Skripal i Salisbury 4. mars.

– Dette var enten en målrettet aksjon av Russland mot landet vårt, eller så har Russland mistet kontrollen over en livsfarlig nervegift slik at andre har fått tak i den, sa statsminister Theresa May til Parlamentet tidligere denne måneden.

Denne uken ankom eksperter fra Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) Storbritannia for å ta prøver av nervegiften som ble brukt i Salisbury. Ifølge OPCW-direktør Ahmet Uzumcu vil det ta to til tre uker å fullføre analysen av substansen.

Forskere bekrefter

Den russiske nervegiften Novtisjok ble utviklet mot slutten av den kalde krigen. Sovjetunionen ville ha et kjemisk våpen som ikke kunne oppdages av NATOs varslingsutstyr.

Først sa russiske myndigheter ifølge rbc.ru at det aldri hadde eksistert et Novitsjok-prosjekt i Russland eller det tidligere Sovjetunionen.

– Jeg ønsker å slå fast, med all mulig sikkerhet, at Sovjetunionen eller Russland ikke hadde noe program for å utvikle en nervegift kalt Novitsjok, sa viseutenriksminister Sergej Riabkov 15. mars.

20. mars intervjuet imidlertid det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti kjemikeren Leonid Rink, som sier at han deltok i et statlig støttet program for å utvikle nervegiften.

– En stor gruppe spesialister arbeidet med å utvikle Novitsjok, sa Rink.

Ifølge rettsdokumenter gjengitt av Reuters har Rink innrømmet at han solgte en giftampulle som trolig ble brukt i drapene på den russiske forretningsmannen Ivan Kivelidi og hans sekretær i 1995.

– Tre døde i nervegiftulykker

Britiske Sky News har møtt den russiske forskeren Vladimir Uglev, som sier at han var involvert i flere giftprosjekter.

Uglev ledet laboratoriet der Rink jobbet, og ble selv eksponert to ganger. Han sier at effektene av nervegiften Novitsjok er forferdelige, og gir dystre utsikter for Sergej Skripal og hans datter.

– Jeg er 99 prosent sikker på at de ikke kommer til å overleve. Så snart maskinene som holder dem i live skrus av, er de døde, sier Uglev i Sky-intervjuet.

Torsdag avgjorde en britisk dommer at OPCW kunne få tillatelse til å ta blodprøver av den tidligere dobbeltagenten og hans datter. Nervegiften har ifølge Reuters trolig ført til at de får varige hjerneskader, og at de muligens aldri vil komme seg.

Uglev sier til The Guardian at han tror en gift som ligner Novitsjok ble brukt for å drepe Kivelidi i 1995. Avisen skriver at Uglev var ansatt på laboratoriet fra 1972 til 1993. Forskeren hevder at tre personer døde mens de jobbet med det topphemmelige Novitsjok-prosjektet.

En tidligere klassekamerat sier til BBC at den forgiftede eksspionen Sergej Skripal hadde angret og bedt Russlands president Vladimir Putin om tilgivelse. Vladimir Timoshkov forteller at Skripal sendte et brev til Moskva der han ba om å få komme tilbake til Russland.

EU-organ: Russisk desinformasjon

Ifølge et EU-organ som overvåker desinformasjon, har russiske myndigheter og medier de siste ukene lansert en rekke teorier om giftangrepet. Siden 6. mars er det registrert 24 tilfeller av desinformasjon i databasen.

Russland har anklaget Storbritannia for å bruke Salisbury-saken til å undergrave fotball-VM, som går av stabelen i Russland til sommeren. EU-organet East Stratcom Network mener det pågår russisk desinformasjon, og lister opp fire påstander som spres for å så tvil om Storbritannias utsagn om at Russland står bak: