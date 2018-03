Det var i juli i fjor at Trump første gang kunngjorde at transpersoner ikke skulle få lov til å tjenestegjøre i militæret, og i august signerte han et brev med instrukser til Pentagon. Etter planen skulle forbudet tre i kraft fredag, men tre føderale domstoler lyktes i å forsinke Trumps plan betraktelig.

Fredag kunngjorde Det hvite hus at Trump har trukket tilbake den tidligere ordren og gitt en ny en. I en uttalelse fra Trump-administrasjonen heter det nå at «transseksuelle personer med en historie med kjønnsdysfori ikke kan tjene unntatt under begrensede omstendigheter».

– Risiko

Trump-administrasjonen understreker også at dette er i tråd med forsvarsdepartementets retningslinjer.

– Denne nye politikken vil gjøre det mulig for militæret å anvende veletablerte psykiske og fysiske helsestandarder, inklusiv dem som handler om bruk av medisin, på like vilkår for alle som vil kjempe for den beste militærstyrken verden noensinne har sett, sa pressesjef Sarah Huckabee Sanders i Det hvite hus.

Selv har Trump tidligere uttalt at det vil utgjøre en «betydelig risiko mot militærets effektivitet hvis man rekrutterer folk som er diagnostisert med kjønnsdysfori».

– Ingen effekt

På tross av Trumps ordre begynte Pentagon, i tråd med domstolenes avgjørelser, å ta inn transkjønnede i militæret fra årsskiftet. Det vil de også fortsette med.

Pentagon-talsmann David Eastburn sier fredagens kunngjøring ikke vil ha noen effekt på militæret ettersom de er forpliktet til å beholde og fortsette å rekruttere transseksuelle personer i samsvar med den gjeldende loven.

– Hatefullt forbud

De nye retningslinjene ble raskt angrepet av demokrater i Kongressen og rettighetsgrupper.

– Ingen med styrken og motet til å tjene i det amerikanske militæret bør få avslag på grunn av hvem de er. Dette hatefulle forbudet er spesialbygd til å ydmyke våre modige transseksuelle medlemmer av militæret som tjener med ære og verdighet, tvitret Demokratenes mindretallsleder Nancy Pelosi.

Det er uklart hvor mye Trumps beslutning vil ha på domstolsvedtakene som allerede er gjort.

(©NTB)