Salah så ut til å bli matchvinner med et skudd en Premier League-toppscorer verdig etter 56 minutter av oppgjøret, men Ronaldo ville det annerledes etter at Salah ble byttet ut til stående ovasjoner i det 79. minutt.

Ronaldo steg først fram på et innlegg fra Ricardo Quaresma to minutter på overtid, før Ronaldo og Quaresma fulgte samme oppskrift to minutter senere, bare denne gang etter et frispark.

Vinnermålet ble bekreftet 90 minutter senere etter at videodommerne så på målet på grunn av en mulig offside.

Ronaldo scoret de avgjørende målene i sin 900. kamp i karrieren. For Portugal har Real Madrid-stjernen scoret 81 mål etter fredagens oppvisning.

Egypt og Mohamed Salah skal spille i gruppe A under VM med Russland, Uruguay og Saudi-Arabia. Portugal er i gruppe B og skal møte Spania, Marokko og Iran.

