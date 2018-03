En dommer utstedte tidligere på kvelden en ransakelsesordre etter begjæring fra sjefen for datatilsynet, Elizabeth Denham.

Ved 20-tiden lokal tid tok 18 polititjenestemenn, representanter for namsmannen og ICO-medarbeidere seg inn i lokalene til CA der de tok beslag i papirer og datamaskiner.

– Dette er bare en del av en større etterforskning av bruken av personlige data for politiske formål, og vi vil nå bruke tid på samle inn og vurdere bevisene, heter det i en uttalelse fra ICO.

Sist helg ble det kjent at CA hjalp Donald Trump i valgkampen og brukte angivelig programvare som var utviklet ved hjelp av opplysninger om 50 millioner Facebook-brukere.

Direktør suspendert

Programvaren skal ha blitt brukt til å målrette politiske budskap til brukere på sosiale medier.

Direktøren for CA ble denne uken suspendert etter at han i hemmelige opptak gjort av britiske Channel 4 sa at selskapet spilte en stor rolle i å sikre Trump valgseieren.

Tidligere denne uken innrømmet Facebook-direktør Mark Zuckerberg i et facebookinnlegg at selskapet har begått feilgrep i forbindelse med Cambridge Analytica-skandalen.

– Vi har ansvar

Zuckerberg sier selskapet vil foreta flere tiltak for å beskytte brukernes personinformasjon i kjølvannet av skandalen.

– Vi har et ansvar for å beskytte informasjonen deres. Hvis vi ikke kan gjøre det, så fortjener vi ikke å tjene dere, skriver toppsjefen.

Det meste av skylden legger facebooksjefen imidlertid på andre.

Han hevdet at de blokkerte «Kogan-appen» CA brukte for å innhente opplysningene i 2015, men at det i forrige uke viste seg at CA ikke har slettet dataene de tilegnet seg, i strid med regelverket.

– Dette var et tillitsbrudd mellom Kogan, CA og Facebook, men det var også et tillitsbrudd mellom Facebook og folk som deler personopplysninger med oss fordi de stoler på at vi beskytter dem. Dette må vi ordne opp i, skrev Zuckerberg.

Tre grep

Zuckerberg lovte tidligere denne uken at Facebook skal ta tre grep for å bedre personvernet til brukerne sine:

Vi skal gå gjennom alle tilknyttede applikasjoner som har tilgang itl mye informasjon før vi la inn begrensinger i 2014. Vi skal blokkere alle applikasjoner som ikke følger de nye retningslinjene

Vi skal begrense applikasjonsutviklers datatilgang for å hindre ytterligere misbruk. For eksempel fjerner vi muligheten til å bruke data om deg hvis du ikke har brukt appen deres de siste tre månedene.

Vi skal sikre oss at du forstår hvilke apper du har godkjent og hvilke informasjon du gir dem tilgang til.

Facebook-aksjen har rast på børsen etter at saken ble rullet opp i britiske og amerikanske medier i helgen, og brukere over hele verden sletter Facebook-profilen sin.

(©NTB/TV 2)