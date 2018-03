Se Albania-Norge på TV 2 og TV 2 Sumo fra 18.55!

Mandag er det duket for ny privatlandskamp-action for det norske fotballandslaget.

Lars Lagerbäcks mannskap møter Albania på bortebane, og håper på å bygge videre på den strålende 4-1-seieren mot VM-klare Australia på Ullevaal fredag.

– Nå har vi gjort en bra kamp. Nå gjelder det å vise at vi kan fortsette å gjøre det, så vi ikke går opp og ned. Det gjelder alltid å stå med føttene på jorden. Min erfaring er at når man gjør et godt resultat, så er det fort gjort at man tror at man er litt bedre enn det man er. Det ligger litt i det nordiske lynnet, sa Lars Lagerbäck på søndagens pressetreff i Tirana.

Mandagens motstander har Norge møtt fire ganger tidligere, i to forskjellige kvalifiseringer. Og særlig ett av oppgjørene, 0-1-tapet mot albanerne på Ullevaal i mars 2013, var spesielt ødeleggende med tanke på potensiell norsk deltakelse i et mesterskap. I forrige helgs FotballXtra ble oppgjøret samtaletema.

– Det er det sureste tapet jeg har vært borti. Det var et lite ran naturligvis, men uansett så var det surt. Vi kunne ha vært både her og der hvis vi hadde tatt poeng i den kampen der, sa Drillo.

TV 2s fotballekspert var nemlig landslagssjef den gangen, i det som var hans siste kvalifisering. Kampen mot nettopp Albania var svært ødeleggende for at det aldri ble noe tredje VM-sluttspill på trenerlegenden.

Var på vei mot VM-sjanse - Albania ødela alt

Etter en skuffende start på kvaliken med tap borte mot Island, var nemlig «Nye Drillos» på vårparten 2013 på vei tilbake igjen i gruppen med full vind i seilene etter triumf mot Slovenia, et sterkt uavgjortresultat borte mot Sveits og seier på Kypros.

Hjemme mot Albania ble det imidlertid fullstendig stopp, for til tross for spillemessig overtak, endte det med ettmålstap etter baklengsmål på dødball.

– Dette er et av de bitreste tapene jeg har opplevd noensinne. Vi er bedre enn Albania og gjorde mye riktig. Men ballen spratt ikke vår vei, og det føles veldig bittert, sa daværende landslagssjef Drillo til TV 2 den gangen.

Norge avga også poeng borte mot Albania i samme kvalik, og endte til slutt fem poeng bak Island som havnet på play off-plass i gruppen. Da hadde allerede Drillo måttet forlate sin post - etter det han senere omtalte som «ledelse på neandertalernivå» - og under Per-Mathias Høgmos ledelse ble det kun tatt ett poeng på de to siste kampene i kvaliken.

Det er med andre ord ingen tvil om at man med seier i de to Albania-kampene, ville stått betydelig bedre rustet til å klare play off-plassen i VM-kvaliken i 2014 ...

Mandag formiddag gjentok Drillo, som sammen med Marius Skjelbæk skal kommentere kampen for TV 2 i Tirana mandag kveld, at 2013-kampen fremdeles sitter i.

– Det er vel kanskje det sureste tapet jeg hadde i hele min karriere. Selv om det var et aldri så lite ran, så var det jævlig surt. Men vi møter et bra lag i kveld også. Vi skal jobbe hardt for å dra hjem en seier til her i kveld. Selv om det er en privatkamp, så betyr det litt for Norge å vinne her i kveld, sa TV 2s ekspert da kommentatorduoen var inne direkte på Nyhetskanalen.

Slo Albania borte forut for EM i 2000

Norges to andre kamper mot Albania stammer fra EM-kvaliken forut for mesterskapet i Belgia og Nederland i 2000. Også den gang skuffet man først på Ullevaal, men reddet æren og et uavgjortresultat via to sene scoringer fra Kjetil Rekdal og Henning Berg. Oppgjøret var for øvrig også Steffen Iversens debut for det norske A-landslaget.

Senere i samme kvalik ble det 2-1-seier borte mot albanerne, da Tore André Flo ble matchvinner mot slutten av oppgjøret. Den gang scoret Steffen Iversen Norges første, etter en perfekt utført «Start-vipp» fra Erik «Myggen» Mykland på et frispark i åpningsminuttene.

I videoen nederst ser du scoringen, mens i videoen øverst ser du om Steffen Iversen husker dette målet, konfrontert med det i forrige helgs FotballXtra ...

