Nederland-England 0-1

England er blant stornasjonene som prøver å spille seg i VM-form, men borte mot Nederland fredag ble det levert en forestilling fra en lavere hylle av Gareth Southgates mannskap.

Det endte riktignok med seier for et engelsk lag som manglet spydspissen Harry Kane og valgte å hvile spillere som Dele Alli og Jamie Vardy fra start.

Scoringen ble satt i nettet av Manchester Uniteds Jesse Lingard drøyt halvtimen før slutt på Amsterdam ArenA, men få ble nok skremt av det det engelske mannskapet leverte i treskolandet.

Lingard, som har hatt en meget sterk sesong for sitt barndoms Manchester United, kan imidlertid smile etter nok en fotballkamp. Han scoret med 1-0-puttingen sitt første A-landslagsmål noensinne, og senket dermed Ronald Koemans Nederland i sistnevntes landslagssjefsdebut.

25 år gamle Lingards eventyrsesong fortsetter dermed, i det som var det offensive hurtigtogets niende landskamp i karrieren. Denne sesongen har han scoret totalt 13 ganger i alle turneringer for José Mourinhos mannskap, og virkelig bitt seg fast på den engelske stjernehimmelen.

Bortsett fra Lingards scoring, og en situasjon tidligere i omgangen der lagkamerat Marcus Rashford burde hatt straffespark etter å ha blitt lagt i bakken av Nederland-keeper Jeroen Zoet, var det lite å skrive hjem om for dem med anglofilt hjerte denne fredagskvelden.

Til alt overmål ble det også spilt flere andre oppgjør samtidig der storspillet og scoringene florerte. Tyskland-Spania i Düsseldorf endte 1-1 etter scoringer av Rodrigo og Thomas Müller, Argentina slo Italia 2-0 etter scoringer av Ever Banega og Manuel Lanzini, mens det i Paris ble utkjempet et durabelig oppgjør mellom Frankrike og Colombia, som ikke gav seg før det stod 2-3 på måltavlen.

Mathisen: – Selv med fullt mannskap har England et stykke opp

TV 2s fotballekspert angrer på valget av kamp fra TV-stuen fredag kveld. Jesper Mathisen valgte nemlig oppgjør med hjertet i stedet for med hjernen denne kvelden.

– Jeg tok et valg i kveld, og det valget var dårlig. Valget var enten Tyskland-Spania eller Nederland-England. Mens den førstnevnte kampen var et fyrverkeri, var Nederland-England en typisk privatlandskamp.

UT MED SKADE: Liverpools Joe Gomez gikk ut allerede etter ti minuttet mot Nederland fredag. Foto: John Sibley/Reuters

– Som mange andre nordmenn håper jeg jo at England skal gjøre det bra i VM til sommeren, men det ser tungt ut med det mannskapet de kan stille med om dagen. Ja, de manglet et par av sine beste - men selv med fullt mannskap er det et stykke opp til de aller beste, sier Jesper Mathisen.

PS! Liverpools Joe Gomez gikk tidlig ut med skade i oppgjøret. Forsvarsspilleren spilte bare ti minutter i Amsterdam.