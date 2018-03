Se scoringen i sportsnyhetene øverst!



Frankrike-Colombia 2-3

Det franske stjernegalleriet viste seg tidvis fra både sin sin beste og verste side i treningskampen mot Colombia på Stade de France fredag.

Didier Deschamps mannskap tapte 2-3 etter å ha ledet 0-2, og tapte dermed sin første treningskamp i et landslagsår der hele det franske folket drømmer om å gjenskape VM-suksessen fra hjemmebane for 20 år siden.

Den gangen vant Frankrike gull på hjemmebane, og de er blant de største favorittene på ny.

TV 2s sportssenter: Se hele VM-oppsettet

Lemar avsluttet drømmeangrep med oppgjørets vakreste mål

Offensivt er det lite å utsette på mannskapet Deschamps når over, og spesielt oppgjørets andre mål, 2-0-scoringen til Thomas Lemar, var av det vakre slaget. Olivier Giroud hadde allerede satt inn 1-0 etter drøyt ti minutter, men det var målet etter drøyt 25 som fikk frem den største jubelen i Saint-Denis.

Dijbril Sidibe satte fart på fra sin høyreback i en kontringssituasjon, og foret Antoine Griezmann i bakrommet. Angriperen hælflikket deretter tilbake til Kylian Mbappé, som dro av en skliende colombianer og foret Thomas Lemar. Mannen med den iskalde venstrefoten beholdt roen, og fullførte drømmekontringen på ypperste vis.

Colombia fra 0-2 til 3-2

Like etter startet så den utrolige colombianske snuoperasjonen, som viste at Frankrike har en del å jobbe med i de bakre rekker.

SJANSELØS: Hugo Lloris kunne ikke gjøre noe da Radamel Falcao utlignet til 2-2 i Paris. Foto: Michel Euler/AP

1-2-målet kom som et resultat av at et innlegg gikk rett i mål. Davinson Sanchez kastet seg fram og fikk forstyrret såpass at klubblagkamerat i Tottenham Hugo Lloris ble satt ut, og dermed gikk det som i utgangspunktet var en pasning fra Luis Muriel i stedet rett i nettet.

Etter drøye timen utlignet så gjestene. Et vakkert angrep skapte plutselig store huller i det franske forsvaret, og inne foran mål stod Radamel Falcao umarkert. Slikt gjør man ikke ustraffet, og Monaco-stjernen var iskald da han satte inn 2-2 med bresiden.

Sju minutter før slutt fikk gjestene straffespark. Barcelona-stopper Samuel Umtiti feilberegnet fullstendig og kom stygt inn i en takling på innbytter Jose Izquierdo, og Brighton-spilleren som har briljert i Premier League denne sesongen gikk i bakken. Dommeren blåste resolutt, og fra elleve meter var en annen innbytter, Juan Quintero, iskald og satte inn 3-2 for gjestene.