Mohamed Elyounoussi storspilte på vingen mot Australia fredag.

Se sammendraget fra 4-1-seieren i videovinduet øverst.

Den dribleglade Basel-spilleren startet på høyrekanten, men byttet side tidlig.

Fra venstrekanten hadde han et nydelig forarbeid til Ola Kamaras 1-1-scoring i førsteomgang, og var toneangivende gjennom hele kampen.

– Det gikk bra i dag, sier 23-åringen til TV 2.

– Tror du han venstrebacken til Australia er svimmel ennå?

– Ja, det kan godt være. Han burde jo fått gult kort også. Jeg synes det gikk bra for min del så fort jeg fikk byttet kantposisjon. Jeg har egentlig sagt ifra tidligere at jeg trives best på venstre, hvor jeg kan sette fart. Det funket bra det.

– Australia prøvde jo også å bytte back, men det hjalp ikke?

– Det fikk jeg ikke med meg. Jeg setter fart uansett hvem jeg møter. I dag var det godt å se at vi spilte offensivt, men først og fremst at vi var bunnsolide defensivt.

– Var det noe dialog mellom deg og backen på et tidspunkt?

– Jeg tror ikke han klarte å si så mye. Han var jo så sliten.

– Han kan bli vår Christian Eriksen

TV 2-ekspert- og tidligere landslagskaptein, Brede Hangeland, lot seg imponere stort av det Elyounouss viste fredag. Han mener Moi har potensial til å bli like viktig for det norske landslaget som det Emil Forsberg, Christian Eriksen og Gylfi Sigurdsson er for henholdsvis Sverige, Danmark og Island.

– Han kan bli like viktig. Det jeg så i dag av Moi, var et internasjonalt snitt. Han tok ballen og satte fart rett mot backen. Han gjør livet surt for backen, gang på gang. Det der var lovende. Det er noe vi har savnet på det norske landslaget i lang tid: En som kan gå av en mann til enhver tid.

Også TV 2s Jesper Mathisen lot seg imponere. Han trillet en femmer på terningen for 23-åringens spill.

– Deler av kveldens kamp, var han i en helt egen klasse. Fantastisk forarbeid før Kamara sitt mål, og nå tror jeg vi alle forstår hvorfor Moi er jaktet av virkelig store klubber rundt forbi i Europa. I et grått norsk lag er det han som kan skape ting, og det gjør han til en nøkkelspiller for Lagerbäck, skriver Mathisen.

– Han kommer til å gå til større klubber enn Basel

​Elyounoussi mener selv at han har tatt store steg siden Tippeliga-dagene.

– Jeg har utviklet meg veldig mye siden jeg dro fra Molde til Basel, og samtidig hentet mye erfaring fra det høyeste nivået i Champions League. Jeg kommer hit med selvtillit, sier Moi til TV 2.

Det er landslagskaptein Stefan Johansen enig i.

– Du ser at han har tatt steg. Hva skal man si? Han kommer til å gå til større klubber enn Basel, det er jeg ganske sikker på.