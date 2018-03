Storhamar-Frisk Asker 4-2 (4-2 i kamper)

Premisset var enkelt før fredagens femte semifinale mellom Storhamar og Frisk Asker.

Med seier ville Storhamar være klare for NM-finale og Mjøs-derby mot Lillehammer.

Og slik ble det. Men det skulle bli dramatisk.

Se sammendraget i videovinduet øverst.

En Frisk-scoring tre minutter før slutt, sørget for spilleforlengelse.

Mandag vant Frisk mot Storhamar etter spilleforlengelse, og vertene hadde faktisk ikke vunnet etter spilleforlengelse siden de vant verdens lengste hockey-kamp mot Sparta for ett år siden.

Og det virket ikke som om det skulle bli seier fredag heller. Med to minutter igjen på uret, scoret nemlig gjestene. Men dommerteamet annullerte etter hvert målet. De mente at TV-bildene viste at pucken gikk via hansken til T.J. Foster og i mål.

– Herregud. Hockey, for en idrett! sa TV 2s kommentator Jonas Bariås.

– Dette her tror jeg er det verste jeg har vært med på i min tid som kommentator, sa TV 2-ekspert Ole Eskild.

Dermed fikk Storhamar enda en matchball og mulighet til å avgjøre.

Og det gjorde de ti minutter ut i den femte perioden.

Jacob Berglund dukket opp på bakre stolpe og sendte CC Amfi til himmels. Dermed er det duket for Mjøs-derby mellom Lillehammer og Storhamar.

Første kampen spilles onsdag 3. april, og den ser du på på TV 2 Sportskanalen.

– Jeg skjemmes over dommerne

​Frisk-trener Sune Bergmann var rasende etter kampen. Han mente annulleringen var en skandale.

– Vi har hele etablissementet mot oss. Jeg er ekstremt skuffet, og synes jævlig synd på guttene som har kjempet. Men de har hele hockey-etablissementet mot seg. Jeg skjemmes nesten over dommerne når de gjør slikt, det er så tydelig.

– Fikk du noen forklaring fra dommerne?

– Nei. De er jo livredde!

– Jeg hadde gått i garderoben

Storhamar-trener Fredrik Söderström naturlig nok langt mer fornøyd etter kampen. Men han trodde også at seieren hadde røket tidligere i spilleforlengelsen.

– Det er en lettelse når kampen pågår så lenge. Men jeg har all respekt for Frisk som gjør en fenomenalt god bortekamp med kniven på strupen, sier Berglund til TV 2.

– Jeg hadde tatt av meg slipset, dressjakken, og rukket å slå i døren tre ganger, og Steffen Thoresen var helt avkledd der inne, da vi ble hentet i garderoben. Jeg hadde ikke engang oppfattet at det var tvil om den.

Storhamar snudde kampen på ett minutt

Det var Frisk som tok ledelsen i CC Amfi etter bare seks minutter. Gjestene var i overtall og utnyttet det effektivt ved Michael Seiergren Christiansen.

– Dette er nok bensin på bålet for Frisk Asker. Morsomt for kampen, sa TV 2 kommentator Jonas Bariås.

Vertene brukte litt tid på å summe seg, men fem minutter før pause var det vertenes tur til å score i powerplay.

Joakim Jensen var nådeløs foran gjestene mål, og dermed var lagene like langt.

Og nå hadde Storhamar fått blod på tann. Minuttet senere var de i ledelsen. Veteranen Eirik Skadsdammen (36), som nylig bikket 900 kamper i Storhamar-trøyen, fant Lars Erik Hesbråten (32) som enkelt kunne sette pucken i nettet fra én meters hold.

– Det er veteranene som gjør det! Det er vel ikke mange kombinasjoner som kan varme et Storhamar-hjerte mer enn det her, sa Bariås.

Frisk utlignet tre minutter før slutt

Det var en tett og jevn hockey-kamp, og Frisk viste at de slett ikke var noen kasteball.

Storhamar virket likevel som om de skulle kontrollere inn finaleplassen, men da det gjensto tre minutter av tredje periode utlignet gjestene ved Magnus Geheb.

– Der kommer utligningen. En uhyre viktig scoring for gjestene, sa Bariås.

– For et drama vi får her. Dette er akkurat det vi ønsker oss i sluttspillet, kamper som lever hele veien ut, sa TV 2s ekspert Ole Eskild.

Storhamar klarte aldri å svare, og dermed gikk kampen til spilleforlengelse.

– Jeg synes vi jobber som faen. Vi kriger og får som fortjent. Vi er ikke 4-1 dårligere enn Storhamar, det er bare piss. Vi skal vinne denne kampen, sa redningsmannen Geheb til TV 2 før spilleforlengelsen.

Frisk trodde de hadde vunnet kampen to minutter før pause i spilleforlengelsen, men målet til T.J. Foster ble annullert etter videodømming.

Dermed b