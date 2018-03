Nora Mørk roser landslagssjef Thorir Hergeirsson for at han reddet landslagskarrieren hennes da det stormet som verst rundt henne i fjor høst og i vinter.

Se hele intervjuet med Nora Mørk i videovinduet øverst.

– Hadde det ikke vært for Thorir, hadde jeg kastet inn håndkleet, sier hun til TV 2.

– Han har dratt meg med videre, og det er jeg utrolig takknemlig for.

I fjor høst stod hun fram etter at bilder fra telefonen hennes ble stjålet og spredt. Flere er anmeldt og bøtelagt.

Hun ble likevel med til VM. Det endte med sølv etter tap i finalen mot Frankrike.

Etter VM, i januar, gikk Mørk hardt ut mot eget forbund og håndballgutta i samme sak. Hun mener selv at det ikke var tilfeldig at korsbåndet røk i begynnelsen av februar.

– Jeg var sliten fysisk og mentalt. Vi hadde mange kamper, jeg spilte hele tiden, og det er ingen tvil om at det var tøft utenfor banen, sier hun.

– Det å sove og spise dårlig, og være dårlig forberedt, det er klart at det påvirker konsentrasjon og prestasjon, og da kommer det lettere skader.

Drøye seks uker etter at hun røk korsbåndet, trener hun for å komme tilbake så raskt som mulig. Hun utelukker ikke at hun kan rekke EM i desember.

– Jeg tror jeg kan klare det, og setter jeg meg det som mål så er jeg kapabel å nå det. Men det handler om å være smart, og jeg skal være veldig klar og frisk for å være med der.

