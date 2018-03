Se sammendrag av kampen i videovinduet øverst.

Norge-Australia 4-1

Det norske landslaget var tilbake i kampmodus fredag, og hjemme mot Australia på Ullevaal kunne Lars Lagerbäck og co juble.

Etter å ha havnet under 0-1, snudde våre beste menn det hele, og vant til slutt 4-1 på eget gress.

Midtstopper Tore Reginiussen scoret ett, men dagens mann ble Ola Kamara, som med hat trick på Ullevaal virkelig viste at han ønsker å være del av dette norske landslaget.

LA Galaxy-spissen ble hentet inn i troppen da våre antatt to beste spisser, Joshua King og Alexander Sørloth, begge meldte forfall tidligere denne uken. Og det ble tydelig at Norge kan score mål selv uten sine Premier League-spisser.

– Dette var bra. Bortsett fra scoringen til Australia, var det meget bra levert over hele linjen. Vi slår en VM-klar nasjon 4-1. Dette var en strålende kamp, konkluderte TV 2s ekspert Brede Hangeland etter kampslutt.

Kamara: – En fantastisk følelse

Den som strålte mest var Kamara, som spilte til 6'er på TV 2s spillerbørs og kunne feire sitt første landslags-hat trick. Hovedpersonen selv var naturlig nok overlykkelig etter kampen.

– Det var moro. Jeg kommer hit og ønsker å vise at jeg er en målscorer. Sist gang feilet det litt, men denne gangen her satt den, sier Kamara til TV 2.

– Nå føler jeg at jeg er litt inne i det. Det var moro å komme hit. Vi vil vise at vi er best her på Ullevaal. Å score hat trick for Norge er noe av det største. En fantastisk følelse.

– Dette var litt av en advarsel til Zlatan, din nye lagkamerat?

– Det blir to løver! Det er kult. Jeg har lyst til å spille med ham, og lære. Han er en legende, sier Kamara.​​

Tidligere fredag: Zlatan bekreftet klar for La Galaxy

Lars Lagerbäck fornøyd med forsvarsspillet

Landslagssjef Lars Lagerbäck lot seg også imponere av eget lag mot Australia.

– Det kjennes naturligvis bra. Det er først og fremst hele laget som fungerer. Man kan ikke la være å nevne Ola etter denne kampen, men det kjennes godt at hele laget fungerte.

– Vi stenger dem. De har noen målsjanser i første omgang, og så står vi og sover litt på målet, men ellers var det veldig bra forsvarsspill.

En av dem som hadde æren for det, var 19 år gamle Kristoffer Vassbakk Ajer, som debuterte i midtforsvaret.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse. Jeg synes vi gjør en bunnsolid kamp. Vi står for langt inne på en dødball, men ellers er det veldig bra, sier Celtic-stopperen til TV 2.

Brede Hangeland var imponert over landslagsdebutanten.

– Defensivt var det bunnsolid. Det var en imponerende prestasjon. Det skal du være bekjent av, sa Hangeland til Ajer.

Slik var kampen: Australsk ledelse

Selv om Norge vant komfortabelt til slutt, var det derimot Australia som scoret først i hovedstaden. Etter et åpningskvarter der Bjørn Maars Johnsen hadde vært nærmest scoring, tok gjestene ledelsen i det 19. minutt.

Et hjørnespark fra Premier League-spilleren Aaron Mooy fant veien til hodet til Jackson Irvine, som stanget 1-0 i nettet bak Rune Almenning Jarstein.

– Nok en gang så mangler det noe i et norsk forsvar. Det er for enkelt. Det er det som kanskje har vært det største problemet for Norge. Ærgjerrigheten må opp. Vi er nødt til å forsvare eget mål med alle midler, og det har vist seg vanskelig for dette norske laget, sa kommentator Øyvind Alsaker.

– Han kommer opp helt upresset, og får gått opp uten at noen har fysisk kontakt med ham. Det kan en bare ikke tillate seg på dette nivået, sa sidekommentator Brede Hangeland.

Først bommet Kamara grovt, så scoret han

Etter baklengsmålet tok Norge mer over, og Ola Kamara var nok glad da en situasjon etter snaut 25 minutter viste seg å være offside. Innlegget fra Moi Elyounoussi på venstre fant nemlig LA Galaxy-spissen, som i stedet for å spasere ballen i tomt mål, spaserte den ut igjen.

Drøyt ti minutter senere skulle imidlertid Kamara gjøre jobben betydelig bedre. Nok en gang var Elyounoussi tilrettelegger, da han med sine store fart og gode teknikk fosset forbi det som var av kenguruforsvarere og serverte Kamara på ny.

– Han har ikke noen gode alternativer, og setter bare fart. Det er herlig å få utligningen der, kommenterte Hangeland.

Reginiussen sørget for drømmestart på 2. omgang

Like etter skjøt Moi selv over fra god posisjon, og dermed stod det 1-1 halvveis.

Kun tre minutter etter hvilen var det dog duket for norsk scoring nummer to, da et flott utoverskrudd frispark fra Stefan Johansen fant veien til pannebrasken til Tore Reginiussen. RBK-stopperen stanget 2-1 i nettet, og sørget med det for norsk drømmestart på 2. omgang.

Iskald Kamara satte sitt andre

Under ti minutter senere satt Kamaras andre for dagen, da Markus Henriksen fant luken i det australske forsvaret og slo en lekker stikker til Norges første målscorer. Formspissen tok vare på sjansen, og satte iskaldt inn 3-1 med en flott avslutning på første touch.

– Vi leder 3-1 over VM-klare Australia. Det er en herlig stikker fra Markus Henriksen også. Stemningen på Ullevaal tar seg opp, kommenterte Alsaker.

Kampen roet seg noe, men Australia var nære ved ny dødballscoring da tolv minutter gjenstod. Nok en gang var Mooys leveranse presis, men innbytter Aleksandar Susnjar rakk såvidt ikke fram. Dermed slapp Norge med skrekken.

På overtid kom så Kamara-scoring nummer tre for kvelden. Innbytter Martin Ødegaard fant målsniken, som dro seg inn fra venstre og dunket 4-1 i nettet med en vakker scoring.

– En fantastisk avslutning på denne kvelden. Han får sjansen når Premier League-stjernene melder forfall, og leverer varene, kommenterte Alsaker.

Scoringen var oppgjøret siste, og dermed vant det norske laget 4-1 over VM-klare Australia i årets første landskamp.

Slik spilte Norge:

Rune Almenning Jarstein - Omar Elabdellaoui, Tore Reginiussen, Kristoffer Ajer, Birger Meling - Moi Elyounoussi (Iver Fossum, 87.), Fredrik Midtsjø (Martin Ødegaard, 78.), Markus Henriksen, Stefan Johansen - Ola Kamara, Bjørn Maars Johnsen