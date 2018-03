Forleden dag omtalte vi den gamle Toyota Hiace brann- og redingsbilen til Kvinnherad brannvesen som skulle selges på auksjon.

Bilen er veldig spesiell. På 30 år har den kun gått snaue 30.000 kilometer. Og som brannbiler flest har den levd et svært trygt og beskyttet billiv med varm lagringsplass innendørs og jevnlig ettersyn.

Dette i sum har gjort at den gamle kassevogna har klart seg uvanlig godt og er i veldig mye bedre stand enn de alle fleste av sine artsfrender fra samme tid.

Hadde vært fornøyd med 45.000 kroner

Så ble det da også både liv og røre da auksjonen startet.

– Ja det var helt vilt. Budene har bare strømmet inn siden vi la ut bilen til salgs for en uke siden. Jeg visste jo at enkelte eldre Toyota-modeller er populære. Men at de skulle bli slik, hadde jeg virkelig ikke sett for meg.

Det sier Rune Hanssen, som er avdelingsleder for beredskap på stasjonen.

– Det var litt vanskelig å prissette den i utgangspunktet. Det var få tilsvarende biler med bensinmotor og firehjulsdrift å sammenligne med. I alle fall i samme tilstand. Så vi satte en pris på 40.000, nærmest litt på slump. Vi tenkte at får vi 45.000 for den så er det jo bra, forklarer han videre...

Siste bud kom bare minutter før tidsfristen.

Men dette var før han visste hva han hadde stelt i stand. Og hvor populære disse enkle kassevognene egentlig er, når det en sjelden gang dukker opp ett fint eksemplar.

– Hvor mange bud som kom inn har jeg faktisk ikke helt full kontroll på akkurat på stående fot, men det er mange. Veldig mange, sier Hanssen fornøyd.

Hele 18.000 visninger ble det på annonsen på den nesten 30 år gamle kassevogna. Faksimile fra finn.no

– Dessuten har annonsen hatt over 18.000 visninger. Jeg trodde etter hvert at vi skulle få rundt 65.000 kroner for den, for det stoppet litt opp der. Men det var nok mer en pause. For budgivningen dro avgårde igjen, for så å stoppe opp igjen på 71.500 kroner. Men heller ikke der tok det slutt. Siste budet kom bare noen minutter før tidsfristen og var på 75.000 kroner. Og det ble vinner-budet, puster Hanssen lettet ut.

– Men det var gøy også, da legger han fornøyd til.

Han forteller at den gamle sliteren av en Toyota snart skal erstattes av en VW Transporter som allerede er bestilt.

Det finnes en til - som har gått enda kortere

Men til deg som nå sitter og henger litt med gjeipen for at du ikke fikk kjøpt den gamle Hiacen, så har den hyggelige avdelingslederen god nyheter. Faktisk en aldri så liten overraskelse!

– He, he... ja, vi har en slik bil til vi, skjønner du. Det er en 1987-modell, altså ett år eldre, om jeg ikke husker feil. Samme type bil, med bensinmotor og firehjulsdrift. Den mener jeg faktisk har gått enda kortere enn den vi nå solgte.

– Dessuten er den helt i orden. Den vi solgte i dag hadde fått litt "hoste", da den fusket litt. Neppe noen stor sak, trolig en pluggkabel eller noe. Men den andre går som ei kule, forsikrer Hanssen.

– Planen er at denne kommer for salg over påske. Akkurat når er ikke helt bestemt enda, men det blir nok ikke så lenge etter høytiden, tror han.

Alt tyder på at denne vil bli solgt på samme måte. Med suksessen de hadde med salg av den første så er det neppe noen grunn til å endre konsptet.

