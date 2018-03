Se bildeserie av den spesielle takkonstruksjonen øverst i artikkelen.

Denne helgen er mange pakket og klare for påskefjellet.

På ladestasjonen for elbiler på Lillehammer, fikk TV 2 og andre forbipasserende fredag se noe litt utenom det vanlige: En Tesla med det som fremstår som miniatyr-utgaver av Elon Musks SpaceX-raketter på taket.

Men, som du kan se på bildene øverst i artikkelen, har «rakettene» en praktisk hensikt: De er i virkeligheten to separate skibokser.

SPESIELL: Dette synet møtte forbipasserende ved ladestasjonen på Lillehammer fredag. Foto: Harald Bjørnson Jakobsen/TV 2.

– Det begynte med at jeg manglet skiboks, men ikke fant en jeg likte, sier Rosenberg til TV 2 på telefon fra bilen.

Inspirert av Falcon Heavy-oppskyting

Han har, som mange andre, fulgt Elon Musks romfartsprosjekter og lot seg inspirere av Tesla-grunderen.

– Det var jo mye fuss rundt oppskytingen av Falcon Heavy, så jeg bestemte meg for å få laget to raketter og sette dem på taket, sier den 33 år gamle ingeniøren.

Rakett-stativets sylindre er laget av PVC-rør, mens tuppene er 3D-printet med datastyrte dreiemaskiner.

– Takgrinden, som er festet med vakuumkopper på taket av teslaen, designet jeg selv, sier Rosenberg.

– Lange blikk

Han og kjæresten Henny Wang (30) er nå på påsketur for å gå randonné-turer i store deler av Sør-Norge. Wang forteller at bilen vekker en del oppsikt.

– Det har blitt noen lange blikk. På en ladestasjon vi var innom var det en større gjeng med tesla-entusiaster som ville ta bilder, sier hun til TV 2.

Også sjåføren er klar over at rakett-stativet, som med overlegg er montert slik at det skal se ut som et rakettoppskytingsstativ, er ganske unikt.

– Du er ikke like anonym lenger, slår Rosenberg fast.

Måten skiboksene er utformet på er ikke bare til pynt. Rakettformen gjør også at luftmotstanden blir mindre.

– Vi ville ha en energiøkonomisk skiboks, og det er så lite motsand at jeg nesten ikke merker noe som helst, sier han til TV 2.