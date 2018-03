​Se spurten øverst

UAE-rytter Vegard Stake Laengen kom seg i brudd på den femte etappen av Catalonia rundt.

Da det dro seg til på de siste 15 km før mål i Vielha Val d'Aran, var han en av to ryttere som lå halvannet minutt foran hovedfeltet. Bruddpartneren var klatresterke Jarlinson Pantano, som har vunnet en etappe i Tour de France.

– Han er i ferd med å gjøres sitt klart beste resultat i et worldtour-ritt, selv om han har en tredjeplass på en tempoetappe fra Giro d'Italia i 2016, sa kommentator Christian Paasche.

– Jeg har en god følelse, men jeg skulle gjerne sett en teknisk vanskeligere avslutning, sa Mads Kaggestad da Laengen hadde halvannet minutt til feltet med 13 kilometer igjen.

Da de ordene var ytret, angrep sammenlagtleder Alejandro Valverde fra hovedfeltet. Forspranget var kuttet til 36 sekunder da det sto seks kilometer igjen, som stort sett var nedoverbakke.

Forspranget fortsatte å fordufte, men nordmannen og Pantano forsøkte desperat å holde seg foran.

Da det nærmet seg 500 meter igjen, rykket Pantano og fikk forspranget som gjorde at han kunne juble for seier. Vegard Stake Laengen kom i mål like bak til en andreplass.

– Han har trent for å bli bedre i fjellene. Nå får han positivt svar på den treningen. Tidligere han han ikke holdt helt til mål, sa en imponert Christian Paasche.

Alejandro Valverde er fremdeles sammenlagtleder. Rittet sendes på TV 2 Sportskanalen og Sumo.

Dagens underholdning stod Matej Mohoric for. Han syklet i mål som tredjemann, men jublet for seier...