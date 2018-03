Rundt et bord på kafeen = kaffe i Akersgata i Oslo, sitter statsminister Erna Solberg (H), helseminister Bent Høie (H) og kulturminister Trine Skei Grande (V).

Fredag har de satt ned et utvalg som skal legge planen for en ny rusreform i Norge, der en viktig del blir å avkriminalisere besittelse av narkotika til eget bruk. Inspirasjonen kommer fra Portugal.

– I Portugal har de gode erfaringer med dette. Den som blir tatt med brukerdose må møte i en nemnd, og der blir det lagt en plan for hjelp og behandling, forklarer Bent Høie.

Portugisisk modell

I Portugal består nemnden av en sosialarbeider, en psykolog og en jurist. Regjeringen ønsker å innføre liknende modell i Norge, og et nytt offentlig utvalg skal nå utrede hvordan dette skal gjennomføres. Og blant medlemmene i utvalget er Kennneth Arctander Johansen.

Johansen var rusmisbruker i tenårene, men tok så utdannelse og jobber nå med en doktorgrad i endring av ruspolitikk ved Universitetet i Ghent i Belgia. Han er sterkt engasjert i rusdebatten, og er en forkjemper for avkriminalisering av besittelse av brukerdoser.

NY KURS:Forsker og tidligere rusmisbruker Kennneth Arctander Johansen omkranset av politikere som ønsker en endring i ruspolitikken. Foto: Thomas Evensen/TV 2.

– Den politikken som er ført til nå er meningsløs, sier han. De som blir tatt får bøter, og hvis de ikke kan betale så må de sone i fengsel. Mange dødsfall skjer etter at folk kommer ut fra soning, fordi de ikke har noe behandlingstilbud, forteller han.

– Lite vellykket ruspolitikk

Også statsminister Erna Solberg mener at ruspolitikken i Norge ikke har fungert:

– Vi har i mange år ført en ruspolitikk der vi mente å forebygge ved å straffe hardt ved besittelse og bruk. Da er det bøter. Men så vet vi jo at for de som er inne i et miljø, eller på vei inn, så er det behandling som hjelper, sier Solberg.

– Jeg mener at dette er et stort tidsskille i hele tankegangen rundt rusmisbruk i Norge. Gammel moralisme er byttet ut med respekt for enkeltmennesket, og man innser nå at dette er en sykdom, sier Trine Skei Grande.

Skeptisk til avkriminalisering

Christer Modin jobber på = kaffe, og han mener at det er bra med tidlige tiltak og behandling. Han er likevel skeptisk til avkriminalisering.

– Jeg er redd det kan føre til økt rekruttering og mer folk i miljøet, sier han til TV 2.

– Blir det frislipp av narkotika med dette?

– Nei, det blir det ikke, sier Skei Grande. Det vil føre til at man følger opp de med et avhengighetsproblem på en mye bedre måte. Og jeg tror vi må innse at den måten vi har drevet dette på fram til nå ikke har fungert, sier Trine Skei Grande til TV 2.