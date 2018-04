Med visjonære indiske eiere, har Jaguar og Land Rover virkelig fått fart på sakene. En rekke nye modeller er på plass.

Men Jaguar har samtidig måtte bryte litt med merkets tradisjoner. Dermed sitter man nå med både stasjonsvogn, stor SUV, elbil og kompakt SUV. Ikke akkurat det man hadde forventet av det tradisjonsrike merket for noen år tilbake...

Men resultatet av modelloffensiven er at salget er bedre enn noen gang. Så strategien er nok fornuftig.

Ikke minst er kompakt-SUV-segmentet en sikker vinner. Her blir det bare flere og flere kjøpere. Likevel tror vi ikke den billigste og mest oppnåelige SUVen i Jaguar-familien blir en slager i Norge.

Her kan du lese hvorfor:

Innstegsmodellen av Jaguar E-Pace har 150 hk dieselmotor. Likevel blir det fort en ganske kostbar bil ...

Hva er nytt?

Vi sjekker ut hvor mye bil du får for pengene når du velger innstegsmodellen. Her er det en 2-liters dieselmotor på 150 hk. Testbilen har imidlertid det aller meste av tilgjengelig utstyr, inkludert full R Dynamic-pakke (styling, seter, felger m.m.). Da passerer prisen 700.000 kroner med god margin.

Hva er styrker og svakheter her?

En stor utfordring med E-Pace er på mange måter den elektriske SUVen I-Pace – og egentlig alle andre ladbare SUV-er. Disse blir nemlig mye billigere, relativt sett, takket være norske avgifter.

E-Pace føles rett og slett ikke eksklusiv nok til å forsvare prisen.

Dessuten er ikke dieselmotoren det denne bilen fortjener. Den støyer og bruker for mye drivstoff. Oppgitt blandet forbruk er 0,55 l/mil. Det skyldes blant annet at plattformen i bunn har rukket å bli gammel og tung – det gjør at det er mye å dra på. Den veier for eksempel 168 kg mer enn BMW X2. Og det er biler som er omtrent like store!

150 hk er heller ikke nok til å gi den ytelsene en Jaguar gjerne forbindes med. 0-100 km/t tar 10,7 sekunder.

Men bagasjerommet er romslig. Hele 577 liter er imponerende i denne klassen. Bakseteplassen er også bra.

I kjent Jaguar-stil har E-Pace solide kjøreegenskaper. Med en av de heftige bensinmotorene, kan nok denne bilen bli riktig så livlig ...

Disse dager forventer vi mer av et premiumbilinteriør enn Jaguar byr på i E-Pace. Infotainmentsystemet er ikke på nivå med de beste – og du får ikke digitale instrumenter.

Hva koster den?

Prisen på E-Pace med firehjulsdrift og laveste utstyrsnivå starter på rundt 500.000 kroner.

Akkurat nå er det imidlertid et introduksjonstilbud der du får en mer eller mindre ferdig utstyrt bil for 599.000 kroner. Testbilen, som har enda mer ekstrautstyr, ender på 736.700 kroner.

For å sette det i perspektiv: I-Pace, som er mye mer romslig, har et langt med særpreget design, er mye raskere og har et langt mer moderne interiør, koster fra 599.000 kroner ...

E-Pace ser bøllete ut rett bakfra. Kraftige hofter og smale lykter gir assosiasjoner til sportsbil-slektningen F-Type.

Hvem er konkurrentene?

Utover tidligere nevnte I-Pace, er naturligvis "slektningen" Range Rover Evoque et alternativ.

Samtidig er det nok en del som vil vurdere denne mot BMW X2/X1, Mercedes GLA og ikke minst Årets bil: Volvo XC40.

Prismessig kan en faktisk sammenligne med Mercedes GLC 350e også!

Bra bil – men sjekk prislappen!

Vil naboen bli imponert?

E-Pace har mest særpreg bakfra – da ser du at det er en Jaguar. Fronten er tøff og elegant, men ikke så mye at det vekker noe særlig oppsikt.

Vi tror de fleste kundene vil velge andre alternativer i denne prisklassen.

Broom mener:

Du skal være rimelig bestemt på at det er nettopp E-Pace du skal ha, for å velge bort mange av bilene som er tilgjengelig i samme prisklasse.

Kjøreegenskapene er veldig bra, men her får du ikke motoren som bilen fortjener. Skal du ha det, bør du sette av rundt millionen ...

Vårt enkle råd er dette: Skal du ha SUV med en Jaguar i grillen, så gå for I-Pace. Da får du mye mer bil for pengene!

Hva mener eierne?

E-Pace er såpass fersk, at det foreløpig ikke finnes omtaler av den i Brooms bilguide. Det ligger imidlertid en rekke vurderinger av andre Jaguar-modeller. Klikk her for å lese mer – eller legg inn en omtale

Visste du at:

– Verstingutgaven av E-Pace har en frisk 2-liters turbomotor på 300 hk under panseret. Denne gjør 0-100 km/t på 6,4 sekunder. Pris? Rundt 900.000 kroner.

– Mercedes GLA, som er noe lengre enn E-Pace, har over 150 liter mindre bagasjerom (GLA: 421 liter vs E-Pace: 577 liter!)

– Avgiftene på E-Pace med 150 hk, firehjulsdrift og automatgir er over 230.000 kroner ...

Jaguar E-Pace Motor: 2-liter, diesel Effekt: 150 hk / 380 Nm 0-100 km/t: 10,7 sek. Toppfart: 194 km/t Forbruk: 0,55 l/mil Bagasjerom: 577 / 1234 liter Lengde x bredde x høyde: 439 x 198 x 164 Vekt: 1.768 kg Pris: Kampanjepris på 150 hk og R-Dynamic-pakke: 599.000 kroner Pris testbil: 736.700 kroner

