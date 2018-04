Den 4. november 2017 går disse to mennene inn på en kiosk på Sandaker Senter i Oslo. Klokken har passert åtte, og det er stengetid.

Det vet disse godt.

En av mennene går mot kassen, mens den andre står midt i lokalet og venter. Raner nummer én runder disken og går rett mot kvinnen bak kassen.

Så slår han henne. Hun faller ned på bakken.

Overvåkningsbilder Åsted Norge har fått tilgang til, viser deretter at mannen bøyer seg over den ansatte - før han trekker en kniv.

KNIV: Her trekker raneren frem en kniv mens han holder den ansatte nede.

I basketaket nede på gulvet blir kvinnen knivstukket i hånden. Knivmannen rasker med seg en pose med dagsbeholdningen på flere tusen kroner.

Politiet ber om hjelp

Politiet trenger nå publikums hjelp til å finne ut hvem som står bak knivranet på Sandaker senter.

– Det at vi går ut med disse bildene betyr at vi selv ikke har klart å identifisere gjerningspersonene med de etterforskningsskrittene vi har tatt i bruk, og vi må derfor gå ut bredere for å forsøke å få tips om hvem disse kan være, sier etterforskeren i saken, som tilhører politiets ransgruppe i Oslo.

Det er ifølge ransgruppa en prioritet å få bukt med slik type kriminalitet, spesielt med tanke på de ansatte som jobber i butikker og kiosker.

– Vi håper derfor at Åsted Norge og publikum kan hjelpe oss med tips i saken, og det er viktig at de tar kontakt med oss dersom de har informasjon som kan ha betydning for saken, sier ransetterforskeren til Åsted Norge.

Hadde afrikansk utseende

Knivmannen hadde på seg grå sko, sort joggebukse, og sort boblejakke med hette, muligens av merket «Stone Island». Han hadde en hanske på venstre hånd, som han skjulte i lommen, og afrikansk utseende.

AFRIKANSK UTSEENDE: Vet du hvem disse to personene kan være? Da trenger politiet din hjelp.

Raner nummer to var kledd i sorte sko og mørk «Adidas» joggebukse med hvite langsgående striper. I tillegg hadde han en mørk boblejakke over en grå hettegenser, blå caps, og var muligens dekket av en strømpe foran ansiktet. Han hadde også afrikansk utseende.

Tatt hånd om av ambulanse

– Den kvinnelige ansatte ble slått, og det er observert en kniv. Vi har ikke fått full klarhet i om hvordan hun fikk kuttet, sa operasjonsleder Tor Grøttum til TV 2 i etterkant av ranet.

Kvinnen ble først tatt hånd om av helsepersonell på stedet, før hun ble kjørt til legevakten. Der ble hun avhørt av politiet.

Vet du hvem som står bak dette ranet? Ta kontakt med Åsted Norge på telefon 22 38 98 98, eller send en mail til astednorge@tv2.no.