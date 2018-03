Etter at BMW og Mercedes hadde vist vei med henholdsvis SUVene X5 og ML, kastet også VW seg på lasset.

De slo i bordet med sin Touareg. Og det var slett ikke noe dårlig bil. Den var stor og tøff - og slo de to andre både på offroad-egenskaper og plass.

I 2009 kom andre generasjon. De to første generasjonene er det solgt rundt to millioner eksemplarer av.

Nå har tiden kommet for å si velkommen til generasjon nummer tre. Og den byr på en rekke interessante nyheter. Men dessverre for det norske markedet kommer den kun med dieselmotorer. I alle fall fra starten av...

Startprisen

Salget av dieselbiler går stadig nedover. Også i segmentet for store SUVer er det nå ladbart eller hybrid som drar lasset. Både Volvo, Audi, BMW og Mercedes tilbyr ladbare hybrider. Jaguar har lansert sin ladbare I-Pace, og Audi kommer senere i år med sin e-tron el-SUV.

VW har imidlertid valgt å få for to 3-liters V6 dieselmotorer fra starten av, når det gjelder Touareg. Den ene er på 231 hk, den andre på 286.

Prisene er ikke ute ennå. Men VW lover i en pressemelding at inngangsbilletten skal være godt under 900.000 kroner. Det bør den nok også være hvis bilen skal ha noen som helst mulighet mot konkurrentene.

Du får naturligvis R-design også på nye Touareg.

Kommer til sommeren

Den nye utgaven av Touareg blir akkurat nå vist fram på den store bilmessen i Beijing. At det er nettopp her man har valgt å avduke den, er ikke tilfeldig. Kina er det raskest voksende SUV-markedet i verden.

Men også i Europa, og Norge, er Touareg en viktig modell. Til Norge kommer den i løpet av sommeren, men man åpner for å ta imot bestillinger i løpet av våren.

Heftig infotainmentsystem

Touareg vil bli lansert med et av de største infotainmentsystemene i sin klasse. «Innovision Cockpit» sørger for at bilen alltid er tilkoblet.

De digitale instrumentene (12") og skjermen i dashbordet (15") former sammen en digital skjerm, hvor det knapt er behov for brytere.

Systemet tilrettelegger for høy grad av personlige innstillinger og er svært enkelt å betjene med håndbevegelsesstyring.

Skjermen på 15 tommer (1,920x1,020 piksler) har de fleste betjeninger via selve skjermen, inkludert styring av aircondition, setevarmer og eventuelt massasjeseter.

På interiørsiden har det skjedd mye, siden dagens modell. Her satses det åpenbart på touchskjermer og færrest mulig fysiske brytere.

Digert bagasjerom

Nye Touareg produseres på MLB plattformen til Volkswagen og er litt bredere, lavere og lengre enn forgjengeren. De nye dimensjonene er 4.878 mm lengde (+77mm), bredde 1.984 mm (+44mm) og høyde 1,702mm (-7mm).

Bilen er over 100 kg lettere på grunn av ny miks av aluminium (48%) og stål (52%). Stort bagasjeromsvolum på 810 liter, det er økning på 113 liter fra forrige generasjon.

Nye Touareg kan trekke tilhengere på opptil 3,5 tonn.

Nye assistanse- og komfortsystem

Det følger også med det største utvalget av assistanse-, fører- og komfortsystemer noensinne i en Volkswagen.

Night Vision teknologien kan fange opp mennesker og dyr i mørket via termisk kamera. Disse vises på skjermen i grønt eller rødt lys, avhengig av farenivået. Da varsles fører via head-up display og betjening, samt at bremsesystemene aktiveres.

«Roadwork Lane Assist» bidrar til halvautomatisert kjøring i opptil 60 km/t, både ved å holde fil, samt akselerasjon og bremsing opp til 60 km/t. «Front Cross Traffic Assist» varsler om eventuell trafikk foran Touareg.

Firehjulsstyring skal bidra til både gode kjøreegenskaper og sikre framkommelighet i ulendt terreng.

Det er ikke vanskelig å se likhetstrekk med lillebror VW Tiguan. Men Touareg får en en langt mer dominerende grill.

