Tollere fra Vauldalen tollsted oppdaget de fire varebilene da de kjørte forbi tollstasjonen i 12-tiden torsdag.

De bestemte seg for å undersøke bilene nærmere. Tilfeldigvis var to tjenestemenn på Røros, mens en annen toller reiste ut fra tollstasjonen for å stoppe bilene.

– De ble stoppet mellom Røros og Vauldal, sier Unni Elisabeth Tronsmed, seksjonssjef ved Vauldal tollsted, til TV 2.

I tre av de fire varebilene ble det funnet til sammen 1899 liter brennevin og 1166 liter øl. Dette tilsvarer om lag 913.000 kroner i unndratte avgifter.

– Det var tydelig at de kjente hverandre, fortsetter Tronsmed.

BESLAG: I varebilene ble det funnet 1166 liter øl. Foto: Tolletaten

I de fire varebilene var det til sammen fem personer, som alle kommer fra Øst-Europa. Samtlige er blitt tatt hånd om av politiet.

– Det var påsatt falske norske skilt på de tre bilene som inneholdt varene, forklarer seksjonssjefen.

Ifølge Tronsmed hadde den fjerde bilen ordinære skilter fra Øst-Europa.

De fire varebilene ble stoppet på riksvei 31, fire kilometer fra Røros.