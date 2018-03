At Tesla frakter inn bilene sine til Norge på sterkt forurensende og i mange tilfeller trafikkfarlige biltransporter, har vakt stor oppsikt de siste ukene.

Så mange som åtte Tesla-transporter skal ha blitt stoppet og fått kjøreforbud i denne perioden.

– Kontrollørene på Svinesund og Taraldrud har avdekket graverende forhold ved flere transporter, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen, i en pressemelding.

Litauiske vogntog

Flere vogntog har hatt overvekt, tekniske mangler, dårlige bremser og utslitte dekk – for å nevne noe. I tillegg er det påvist at Tesla-bilene ikke er plassert riktig på vogntoget. Det opplyser Erik Wolff, seksjonssjef for Utekontrollen i Region øst.

De aktuelle vogntogene har vært litauiske.

Torsdag gjennomførte vegdirektøren et møte med representanter for ledelsen i Tesla. Vegdirektøren ba om at forholdene umiddelbart blir rettet opp. De påviste feil og mangler har stor betydning for trafikksikkerheten på norske veier.

Hit, men ikke lenger. Disse Teslaene var på en transport som ble stoppet like før den kom til Oslo. Foto: Statens vegvesen.

Rydde opp

Teslas ledelse beklaget sterkt det som har skjedd, og informerte om hvilke grep de allerede har tatt. De lover å gjøre alt som skal til for å rydde opp og sikre en forsvarlig transport av egne biler inn i landet.

Tesla anmodet også om at Statens vegvesen kunne stille med folk i Gøteborg et par dager, der opplastingen skjer, for å inspisere og for å overføre kunnskap om tekniske forhold som må være ivaretatt før vogntogene ruller ut på veiene. Vegdirektøren stilte seg positiv til forslaget, og dette er allerede igangsatt.

Kontrollerer i Gøteborg

Ifølge NRK er to kontrollører fra Vegvesenet allerede på plass i Gøteborg, der de kontrollerer kjøretøyene og er i dialog med sjåførene som skal transportere Teslaene nordover til Norge.

– Vi holder på med kontroller på Svinesund hver dag og så at dette utviklet seg negativt. Vi ønsker ikke disse kjøretøyene på norske- eller svenske veier. Derfor tok Vegvesenet kontakt med Tesla for å finne løsninger, sier fagleder ved utekontrollen på Svinesund, Øyvind Grotterød, til NRK.

