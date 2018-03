– Den er sendt til beramming i Romsdal tingrett. Jeg kommer ikke til å gå videre inn på detaljene i saken, sier Norheim til VG.

Voldtekten omtales som en «sovevoldtekt», som har en strafferamme på mellom tre og ti år. Den skal ha skjedd i en leilighet i Molde i fjor. Flere var til stede i leiligheten.

– Min klient er overrasket over at det er tatt ut tiltale. Han ser frem til å forklare seg og erkjenner ingen straffskyld, sier advokat Øyvind Panzer Iversen til TV 2.

Han sier at Romsdal tingrett har som mål å beramme straffesaker innen tre måneder etter at de er meldt inn. Statsadvokaten vurderer å be om lukkede dører og vil derfor ikke utlevere tiltalen.

– Din klient er jo i en spesiell situasjon som profesjonell fotballspiller. Har dere snakket om hvordan denne tiltalen vil påvirke hans jobbutførelse?

– Nei, det må dere ta med Molde. Jeg har med det strafferettslige å gjøre, sier Iversen.

Molde i tenkeboksen

Molde har foreløpig ikke bestemt seg for hvordan de skal håndtere situasjonene med sin voldteksttiltalte spiller.

– Vi noterer at påtalemyndigheten har tatt ut tiltale. Tingretten skal nå behandle saken. Tidspunktet for dette er vi ikke kjent med foreløpig Vi vil vurdere hvordan vi skal håndtere dette hos oss. Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere saken ytterligere. Spørsmål knyttet til tiltalen må rettes til spillerens forsvarer, sier Øystein Neerland, daglig leder i Molde, via en SMS til TV 2.

Bistandsadvokat for kvinnen som anmeldte saken, Mette Ekroll Nyland, har ikke besvart TV 2s henvendelser, men sier til VG at hennes klient er glad for å bli trodd av politiet.​