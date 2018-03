Høyesterett har forkastet anken i Farida-saken.



Farida (12) og familien ble tvangsreturnert til Afghanistan i 2015, men har nå vunnet i alle rettsinstanser. Tvangsreturen i februar 2015 skjedde to år etter at den midlertidige oppholdstillatelsen deres var trukket tilbake.



Da tingretten behandlet saken i oktober 2015, fikk familien medhold i at Utlendingsnemndas (UNE) avgjørelse var feil. I juni i fjor opprettholdt lagmannsretten denne avgjørelsen, men UNE valgte å anke saken til Høyesterett.



Ifølge NRK betyr avgjørelsen at UNE må behandle saken på nytt.



UNE viste til lignende sak UNE viste til at lagmannsretten hadde kommet med en annen avgjørelse i en lignende sak.



– Når domstolene forstår og anvender regelverket ulikt, oppstår det usikkerhet knyttet til hva som er riktig lovanvendelse. Derfor vil staten be om at forståelsen av regelverket avklares i Høyesterett, skrev UNE.



Farida og moren kom til Norge i 2011, året etter ankom faren. Moren hevder at hun rømte fordi hun skulle bli tvangsgiftet med en annen mann, men Utlendingsnemnda (UNE) mener hun løy om sin bakgrunn.



Advokat Kari Sigurdsen hos Regjeringsadvokaten sa ifølge NRK i sin innledning at grunnlaget for innvilgelse av asyl for mor og datter forsvant da faren dukket opp i Norge, siden mor da ikke lenger var en enslig kvinne uten nettverk.



Anken forkastet



«Den som har fått innvilget flyktningstatus, har oppnådd noe høyere grad av trygghet enn den som ikke har fått det. I dette lys kan jeg ikke se at lagmannsretten har tolket § 37 første ledd bokstav e uriktig når den stilte krav om at det i perioden må ha skjedd «en vesentlig og stabil endring» i sikkerhetssituasjonen i Jaghuri-distriktet», skriver førstvoterende dommer Ingvald Falch i den enstemmige dommen.



Med bakgrunnen i dette har retten kommet til at lagmannsrettens rettsanvendelse er riktig og at anken derfor må forkastes.



Farida og familien var bosatt på Dokka i Oppland, der de har mange trofaste støttespillere. Det har vært arrangert fakkeltog, og i februar 2016 holdt Faridas venner en støttekonsert for å samle inn penger til familien. Siden familien ble tvangsreturnert, har de bodd på hemmelig adresse i Kabul, som støttegruppa har betalt for, ifølge NRK.