Torsdag ble den svenske superspissen løst fra kontrakten med Manchester United.

Som ventet er han nå klar for Major League Soccer og LA Galaxy, klubben David Beckham og Steven Gerrard spilte for. Nordmennene Ola Kamara og Jørgen Skjelvik spiller for klubben nå.

Bekreftelsen ble presentert i en svær annonse i fredagsutgaven av avisen LA Times. Annonsen viser teksten «Dear Los Angeles, you're welcome» og er signert av nummer ni, Zlatan Ibrahimovic. Klubben har ikke bekreftet signeringen på sine hjemmesider, men ventes å gjøre det i løpet av formiddagen lokal tid. Nå er det tidlig morgen i LA.

Faksimile fra LA Times.

Avtalen Med LA Galaxy meldes å strekke seg over to år. Årslønnen skal være på 1,5 millioner dollar, rundt tolv millioner kroner. Det er småpenger for 36-åringen, men det høyeste Galaxy kan betale siden de allerede har full kvote av såkalte «designated» spillere, skriver The Telegraph.

Ibrahimovic scoret 28 mål i løpet av sine nesten to år for Manchester United, men han har slitt med å komme ordentlig tilbake etter kneskaden han pådro seg 20. april i fjor.

På det amerikanske laget finner man flere kjente navn som brødrene Giovani og Jonathan dos Santos, og tidligere Arsenal- og Chelsea-profil Ashley Cole.

– Det blir enten en sterk konkurrent eller en fantastisk spissmakker. Jeg håper på det siste. Jeg ser for meg et bra samarbeid med ham. Han er en stor mann, og vil ta med seg mye positiv om han kommer til LA, sa Ola Kamara til TV 2 om Zlatan-ryktene torsdag.

LA Galaxy har én seier og ett tap på de to første kampene i sesongen. Ibrahimovic kan være aktuell til lokaloppgjøret mot nystartede LA FC 31. mars.