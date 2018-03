Range Rover Velar er en av vinteren lekreste SUV-nyheter. Ikke bare har den et design som gir de fleste vann i munnen, den byr også på masse ny teknikk på interiørsiden.



Blant annet et heftig infotainmentsystem med tre store og klare skjermer. Fysiske knapper finner du nesten ikke lenger!

Hva er nytt?

Vi har tidligere testet Velar med den største bensinmotoren, en 3-liters V6-er på 380 hk. Denne gangen har vi lillebroren, 4-sylindret 2-liter på 300 hk. Ikke akkurat småtteri det heller.

Her får du et solid fraspark, fra en nesten lydløs motor. Det finnes raskere SUV-er, men få som er like raffinert som Velar. 0-100 km/t tar 6 sekunder. Det er bare 0,3 sekunder tregere enn toppmodellen.

Samtidig er forbruket ved blandet kjøring betydelig lavere med 2-literen. Her slipper du unna med oppgitt blandet forbruk på 0,78 l/mil, mens storebroren trenger 0,94 l/mil.

Bagasjerommet er på hele 673 liter. Legger du ned baksetene øker det til 1.731 liter.

Hva er styrker og svakheter her?

Velar er første og fremst en helt utrolig pen bil! Det er ikke en bil du "trenger", men med det samme du ser den, får du lyst til å kjøre den. Eie den.

Her satser man på å appellere til følelsene – og snakk om å lykkes!

Bak rattet får du umiddelbart godfølelsen. Du er litt konge på veien, det er en voldsom komfort – og du har samtidig et heftig offroad-verktøy om du trenger det.

Interiøret oser status og de nydelig setene kan justeres 20 (!) veier. Du forstår raskt at dette er en bil som det koster mye å lage, og enda mye mer å kjøpe.

Sportslig er den imidlertid ikke. Girkassen er ikke veldig kjapp, styringen litt vag – og vekten på 1,8 tonn gjør sitt til at dette ikke er en bil som kan eller vil utfordre en BMW-SUVer i svingene.

Det blir ikke så mye mer elegant og high tech enn dette! Knalltøff midtkonsoll - og imponerende god oppløsning og menysystem også på de digitale instrumentene.

Vi fikk et lite flashback til Range Rover fra gamle dager, da de digitale instrumentene plutselig låste seg. Det skjedde tre ganger i løpet av testperioden. Hver gang løste det seg imidlertid etter å ha tatt en "omstart" på bilen.

Hva koster den?

Det kan være smart å stålsette seg litt før du leser prislappen. For dette er dyr moro. Testbilen klokker inn til drøyt 1,3 millioner kroner. Selv inntegsmodellen med 180 hks dieselmotor har en startpris på 855.950 kroner..

Hvem er konkurrentene?

Audi Q7, BMW X5 og Mercedes GLE kan være naturlige biler å sammenlignet med, selv om de er litt større. Men de har ikke samme luksusfølelse som Velar. Heller ikke designet til de tre tyske matcher den britiske grombilen.

Dermed er vi litt mer over på Velars egen "familie": Jaguar F-Pace og Range Rover Sport .

Vil naboen bli imponert?

Ja, naboen vår ble i alle fall mektig imponert, da jeg parkerte denne foran garasjen. En slik bil kan ikke gjemmes bort!

Vi synes nok Velar fortjener litt sprekere farger enn testbilen. Her tofarget, med sort tak og rød lakk. Ja, takk!

Broom mener:

Det er mange rasjonelle grunner til å styre unna Velar. Den er steindyr, den er ikke ladbar (enn så lenge) – og den er ikke akkurat snill på forbruk.

Så hvorfor har den en slik voldsom appell likevel? Jeg kan knapt huske en testbil som har gitt så umiddelbar "må ha"-følelse. Det handler naturligvis om følelser og design. Velar er en bil som er vanskelig å si nei til ... Derfor skal du være forsiktig med å ta den på en prøvetur – plutselig har du pantsatt både ditt eget og svigermors hus ...

Smart detalj: Siden døra strekker seg over kanalen, slipper du å få buksa full av skitt hver gang du går ut og inn.

Hva mener eierne?

Range Rover Velar har ikke vært på markedet leSnge, og selges i et begrenset antall. Derfor ligger det ingen omtaler av den i Brooms bilguide, laget av bileierne selv. Men hvis du eier en Velar, så fortell oss gjerne hva du synes om bilen. Det er tar bare noen minutter. Klikk her!

Visste du at:

– Toppmodellen av Velar, 380 R-Dynamic HSE, letter deg for 1,4 millioner kroner. Enda mer ufornutlig – og enda mer fristende ...

– Velar har samme plattform som Jaguar F-Pace. Det vil si samme motor, girkasse og en rekke annen teknologi

– Hold deg fast: Det finnes ikke ekte skinn noe sted i Velar! I stedet har man brukt et nytt og spesialutviklet tekstil, produsert i samarbeid med et dansk firma som heter Kvadrat. Tanken er at det skal se ut som og føles som skinn – men ha enda lengre levetid og være mer miljøvennlig.

