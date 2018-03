– Denne påsken er det en vill etterspørsel etter utleiehytter, sier direktør Terje Berge i FINN Reise.

De oppgir at det er hele 50 prosent flere bestillinger denne påsken, sammenlignet med fjorårets påske.

– Det kommer delvis av at påsken kommer tidligere i år, men ikke minst av at det har vært stort fokus på at det er veldig fine forhold i fjellet, sier Berge.

Snøen trekker

Utleiefirmaet Novasol bekrefter den voldsomme økningen.

– Her i Hedmark og Oppland har vi faktisk hatt en dobling, sier Kjersti Kvarberg, som leder Novasols kontor på Sjusjøen ved Lillehammer.

– Det skyldes vel snøforholdene, kulda og den ekstremt fine vinteren, det trekker kunder, sier en meget fornøyd Kvarberg.

Syden trekker også

Men selv om veldig mange tar turen opp på påskefjellet, er det også en del nordmenn som er så lei av den usedvanlig kalde vinteren. De foretrekker heller en tur til syden i påsken.

Ifølge Finn.no er det solgt 14 prosent flere pakketurer denne påsken, sammenlignet med fjoråret.

– Det har kokt i reiselivet i hele første kvartal. Det er god økonomi, og folk har bare bestemt seg for at nå skal man ut å reise, sier Terje Berge i FINN Reise.

– Her er det helt utsolgt, det er ikke en eneste plass igjen å oppdrive. Det er for så vidt vanlig i påsken, men i år har vi også hatt en kjempeøkning på 45 prosent på rutefly. Så de som ikke får tak i pakketur, drar på storbyferie, eller sørger selv for å bestille hotell i syden, sier informasjonssjef i Ving, Siri Rørt-Staff.