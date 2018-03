Saken oppdateres fortløpende.

Påtalemyndigheten mener at Metkel Betew var hovedmannen i et tungt kriminelt nettverk og at han hadde tre prosjekter.

1. Å begå Norgeshistoriens største ran på Gardermoen.

2. Å forsøke å drepe Imran Saber. Drapet skulle ifølge påtalemyndigheten utføres av Bandidos-skikkelsen Lars Harnes.

3. Å innføre store mengder narkotika.

Totalt 13 personer sitter på tiltalebenken i den såkalte «Sult-saken», som gikk i Oslo tingrett fra september til desember i fjor.

Påtalemyndigheten la ned påstand om 20 års forvaring for Metkel Betew.

Frifunnet for drapsforsøk

Betew ble i dag frifunnet for drapsforsøk og ransplaner, men ble dømt til fem år og fire måneders fengsel for innførsel av hasj. ​

Påtalemyndigheten la ned påstand om 14 års forvaring for tidligere Bandidos-topp Lars Harnes. De mener at han på oppdrag fra Betew forsøkte å ta livet av Imran Saber.

Han ble frifunnet for dette, men ble dømt til fem år i fengsel, blant annet for ulovlig oppbevaring av våpen og narkotikalovbrudd.

Dommen leses nå opp i Oslo tingrett. Den er på 179 sider og dommeren går først gjennom slutningen før hun går gjennom hovedtrekkene i den omfattende dommen.

Var i Sabers garasje

Under rettssaken kom det frem at Harnes og Betew hadde flere møter i 2015. De møttes gjerne på kirkegårder, og påtalemyndigheten mener at de møttes for å planlegge et drap på Imran Saber.

I løpet av sommeren 2015 kjørte Harnes en Vespa til Imran Sabers garasje på Oslos østkant. Saber går under kallenavnet «Skrue» og er kjent som en venn av David Toska.

Politiet mener at Lars Harnes skulle drepe Imran Saber. Det mener ikke retten, som frikjente Harnes. (Foto: Privat)

Lars Harnes var iført nylonstrømpe over hodet og var bevæpnet med en pistol. I vitneboksen sa Harnes at han hadde vært i garasjen ved flere anledninger, men nektet for at hensikten var å drepe Saber.

– Jeg skulle ha en samtale med ham, jeg skal få ham til å slutte å plage en kar, sa Harnes i retten.

Politiet klarte aldri å avdekke et motiv for hvorfor Saber skulle likvideres. Nå er han altså frifunnet for drapsplanlegging og drapsforsøk. Det samme gjelder Metkel Betew.

Frikjent for ransplaner

Påtalemyndigheten mener også at Metkel Betew og tre andre skulle rane et Swiss Air-fly på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Det politiet mente var et ranslag skal ha fått innsideopplysninger fra en innsidemann på Gardermoen.

Politiet mener planen var å aksjonere mot flyet idet det ble parkert og varene ble lastet over i en bil. Planene har blitt betegnet som det som kunne ha blitt «Norgeshistoriens største ran».

Retten mener at Betew ikke kan dømmes for ransforbund - det vil si en avtale mellom to eller flere om å begå et ran. De imidlertid ikke i tvil om at innsidemannen tok bilder av en potensielt ran og at disse ble overlevert til en av Norges mest kjente bankranere, NOKAS-dømte Metkel Betew.

Retten mener flere ting peker mot at Betew planla et ran, men de at det ikke er bevist at det er inngått en forpliktende avtale om å gjennomføre et ran.

