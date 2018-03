Politiet og bombegruppen er på vei til Akersgata etter at Kommunal- og regionaldepartementet mottok et brev inneholdende et ukjent pulver.

Tre ansatte blir nå ivaretatt etter å ha blitt eksponert for det ukjente innholdet.



Det skriver politiet på Twitter.

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Christian Krohn Engeseth, sier til TV 2 at de ble oppringt av vaktsentralen i departementet som under åpning av post hadde blitt eksponert for et brev med hvitt pulver.

– Innholdet ble sikret i henhold til rutiner. Det står bra til med alle de tre ansatte som var til stede, sier Engeseth til TV 2.

Alle tre nødetater er på stedet, og bombegruppen er på vei for å sikre innholdet. Det vil deretter bli tatt prøver for å finne ut om det er farlig eller ufarlig, det bekrefter Engeseth til TV 2.

